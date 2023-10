Riappare l’introvabile ’Lunario’ di Magnus con la 9970 Edizioni

Edizioni preziose, ricercate, ristampate, nuove di zecca, che fanno impazzire i collezionisti. Ecco cosa sarà 9970, nuova casa editrice bolognese il cui primo vagito si ascolterà oggi alle 18 alle Serre dei Giardini, dove verrà presentata l’Artist Edition in edizione limitata del Lunario, opera ormai introvabile del maestro del fumetto Roberto Raviola, in arte Magnus. A introdurre l’incontro sarà Otto Gabos, fumettista e professore in Accademia di Belle Arti, che è tra le menti ideatrici di questa nuova avventura che colloca ancora una volta la nostra città tra le capitali italiane delle strisce. Anche perché nel "collettivo" di cinque professionisti soci, figurano Dimitri Moretti, socio di maggioranza e già art director di Oblomov edizioni, Michele Masini, grande collezionista di originali di fumetti, Elia Nardini titolare di corGae, tipografia di San Lazzaro specializzata in lavori di altissima qualità, Otto Gabos e Sara Colaone, autori.

Una startup editoriale, che nasce dalla passione per il racconto a fumetti dei suoi soci e collaboratori, e "dalla consapevolezza che in questo mondo in crescita esistono molte possibilità non ancora esplorate", spiegano i responsabili del progetto, che affermano di "esistere per creare connessioni autentiche tra i narratori visivi e il loro pubblico, tramite soluzioni innovative". Il primo frutto di questa impresa è l’edizione d’artista del Lunario: Magnus pubblicò in origine il Lunario 1995 alla fine del 1994 per la casa editrice Granata Press di Luigi Bernardi: un diario – agenda dell’anno con cinque racconti a fumetti ambientati nella Valle del Santerno e ispirati in parte a storie della tradizione letteraria cinese e in parte a leggende del folklore dell’Appennino tra Romagna e Toscana, in particolare di Castel del Rio, dove l’autore visse i suoi ultimi anni. Ai racconti a fumetti aggiunse dodici eleganti e dettagliatissime illustrazioni, una per ogni mese dell’anno, nelle quali il tema ricorrente è l’incontro con fantasmi, folletti e creature magiche. Nella nuova Artist Edition il Lunario rivive sotto forma di un volume di 92 pagine di grande formato (31 x 42 cm.), contenente le riproduzioni delle tavole originali dei 12 mesi e delle 5 storie presenti nella prima edizione, riportate alle dimensioni originali. Il libro contiene inoltre saggi critici di esperti e studiosi di fumetto (Luca Baldazzi, Fabio Gadducci, Michele Masini e Giovanni Nahmias). Le illustrazioni dei mesi sono infine accompagnate da brevi note di commento di alcuni tra i più importanti autori del fumetto contemporaneo: tra loro Igort, Davide Toffolo, Paolo Bacilieri, Giuseppe Palumbo, Sara Colaone e altri ancora. Nell’occasione sarà presentato anche il Calendario Magnus 2024, sempre realizzato da 9970 Edizioni con le illustrazioni dei mesi del Lunario e già disponibile in vendita online e solo alla libreria Ubik, selezionata tra le librerie, perché i canali di distribuzione non saranno quelli classici. Info https:9970.it

Benedetta Cucci