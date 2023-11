Riapre al Celebrazioni ’l’Osteria Giacobazzi’: storie dietro il bancone

Giacobazzi, lei ci ha lavorato per anni: ma è vero che non ci sono più le osterie di una volta?

"Quelle storiche si contano sulle dita di una mano. Negli anni ‘80 ce n’era un’esagerazione: noi osti facevamo addirittura le riunioni e giravamo le sale per far sì che ci fosse un minimo comune denominatore, per fare squadra e per non farci la guerra. Bologna doveva essere sempre viva… Il centro aveva gli stessi problemi di oggi, insomma... (ride, ndr)". Le porte al teatro Celebrazioni sono di nuovo aperte e l’oste assomiglia a uno di quegli amici di vecchia data a cui ormai ti senti in grado di raccontare tutto, dai fastidi sul lavoro alle noie della vita amorosa. È lo spirito con cui Giuseppe Giacobazzi accoglie i bolognesi nella sua osteria, diventata un must nella programmazione del teatro di via Saragozza, per la nuova stagione: ogni martedì alle 21, da stasera al 12 dicembre (con lo speciale ‘Natale in Osteria’ il 23), torna la fucina di storie, aneddoti, atmosfere e umanità che ha forgiato lo stile del comico. Uno spettacolo ogni volta diverso, in cui si alterneranno interviste, monologhi, racconti di vita vissuta, performance degli invitati e qualche sorpresa. Sul palco una decina di tavoli vedranno seduti "personaggi di tutti i giorni", presi a caso tra il pubblico la sera stessa dello spettacolo, e un paio di visitatori passati a trovare il padrone di casa, coadiuvato da Andrea Vasumi, nel ruolo di un aiuto oste. Si parte subito con la cantante Silvia Mezzanotte e l’attore, comico e cantante Sergio Sgrilli.

L’Osteria Giacobazzi per il Celebrazioni è diventata un appuntamento fisso…

"Il teatro è rimasto così contento, che abbiamo deciso di riaprire. E sarà ancora molto carino, perché si potranno incontrare cantanti, attori, maghi, prestigiatori, musicisti… Tutta gente che non è facile trovare da altre parti, ma ci saranno soprattutto tanti amici".

Il format come nasce?

"Dal mio passato come oste, ovviamente. Ricordo quando ero giovane, quando avevo tante aspirazioni e soprattutto molto tempo libero. Noi anziani siamo fatti così (ride di nuovo, ndr). Se ripenso ai miei vent’anni, dico ‘Porca miseria, quanto mi sono divertito’. E allora mi sono voluto tuffare nel passato…".

Nostalgia, soprattutto?

"Ho sempre raccontato la mia vita, il mio modo di fare, e continuo a farlo. Gli impegni cambiano, ma per il resto possiamo dire che le ca**ate che facevo allora, le faccio anche adesso".

Parlava di come non esistono più le osterie di una volta. Bologna è cambiata?

"Io ho sempre goduto di Bologna e sono orgoglioso di poter dire di aver vissuto il suo periodo più bello. C’erano meno regole, più locali, anche piu gente in giro, ma molti meno bulli e meno criminalità. Era un luogo fantastico, e faccio molta fatica a riconoscere il posto che vedo oggi".

Tempi e ritmi diversi?

"Oggi è il caos a essere diverso. Una volta si usciva il sabato sera e si poteva fare quello che si voleva. C’erano infinite possibilità, dai concerti alla comicità, fino ai dibattiti politici. Oppure potevi stare semplicemente seduto a tavola a mangiare. Quello che mi dispiace è vedere una spersonalizzazione della città...".

Troppa gentrificazione?

"Vedo sempre questi centri commerciali, gli stessi negozi e le stesse marche in giro. Non ci sono più quei negozietti che rendevano caratteristico il centro. E, così, la città si è persa".