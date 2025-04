Riapre il cinema che lanciò Gianni Morandi: “Qui si può ridere in compagnia”

Monghidoro (Bologna), 12 aprile 2025 - Vendere sogni e popcorn: questa la grande scommessa di Paolo Emilio Persiani, editore bolognese che, da amante del borgo Appenninico di Monghidoro, ha deciso di ridare vita all’unico vecchio cinema di paese, l’Aurora, chiuso ormai da più di una decina di anni. E proprio nella sala dove il monghidorese Gianni Morandi mosse i primi passi, da ragazzo, tra canzoni e vendita di popcorn, oggi si è tenuta la festa per la riapertura.

Gianni Morandi alla festa per la riapertura a Monghidoro del cinema Aurora

Così la sindaca Barbara Panzacchi al taglio del nastro: “Un manipolo di coraggiosi quelli che, nel Dopoguerra, decisero di aprire il cinema Aurora. Altrettanto coraggioso colui che ora ha voluto ridargli anima e vita. Nelle città chiudono i cinema, noi invece li apriamo e vogliamo dare un forte segnale per il futuro dell’Appennino”.

A intervistare l’eterno ragazzo, Gianni Morandi, sul palco di un cinema Aurora gremito, il vicedirettore de il Resto del Carlino, Valerio Baroncini, che ha subito voluto puntare, grazie a una ‘similitudine al contrario’ con il celeberrimo ‘Nuovo cinema paradiso’, sull’importanza della riapertura di un cinema in Appennino, dopo le devastazioni dell’alluvione, segnale che Morandi ha voluto sottolineare a sua volta: “Quando si riapre un cinema è sempre un momento importante. Guardare un film a casa è un’altra cosa, solo in una sala si può percepire la vera condivisone: si può ridere in compagnia, condividere l’ansia, la paura”.

Baroncini ha passato al setaccio la carriera anche cinematografica di Morandi ed è stato il cantante a ricordare l’aneddoto di quando il regista Marco Bellocchio gli chiese di recitare in ‘I pugni in tasca’: “Era un periodo d’oro per me, era appena uscito ‘In ginocchio da te’ e volevo recitare in quel film. Il mio manager d’allora, romagnolo di Lugo, si oppose. Avevo appena cantato una canzone che mi rendeva il figlio che tutte le madri avrebbero voluto, non era il caso, secondo lui, di recitare la parte di uno che butta la madre in un burrone. Chissà cosa sarebbe cambiato, nella mia vita, se avessi accettato quel ruolo”.

Rimanendo in tema cinematografico inevitabile ricordare, come ha sottolineato Baroncini, “la presenza proprio di ‘In ginocchio da te’ nel film coreano Parasite” e, rivolgendosi all’eterno ragazzo, gli ha chiesto: “Come lo hai scoperto? Ne eri a conoscenza prima dell’uscita del film?”. “A dire la verità mi ha chiamato un giornalista avvisandomi. Mi sono fiondato al cinema ed ero incredulo - ha raccontato -. Ho avuto in seguito la possibilità di incontrare il regista, Bong Joon-ho, quando è stato direttore al Festival del Cinema di Venezia. Si è liberato da mille impegni per fare in modo che riuscissimo anche solo a salutarci e quando mi ha visto si è inginocchiato. È stato emozionante”.

Tornando a Monghidoro, paese natale del cantante, Baroncini ha voluto chiedere a Morandi quali immagini avesse impresse nella mente di questo paese: “Ognuno è legato alla sua terra - ha sottolineato il cantante -. Le mie radici sono qui e mi sento di essere un montanaro testardo. Ricordo nettamente quando nevicava anche due metri, una volta il clima era diverso. Mio nonno, che veniva a bere il vino da Carletto (una trattoria ndr), se cadeva lungo la strada lo trovavano gli amici ormai già immerso nella neve. In paese rimane quel clima di convivialità, di vita serena. C’è un sindaco che ci tiene al paese e che se si inventa qualcosa ci riesce. Un’altra cosa che mi lega a Monghidoro è il ricordo di mia zia Ernestina, che andava dietro alle mucche nel bosco e cantava”.

Baroncini, a quel punto, ha chiesto se è stato così che ha conosciuto il mondo della musica: “Ricordo che mi piaceva fischiare. Passavo sempre davanti a Lino, il barbiere, e una volta mi disse, stufo di sentirmi fischiare, ma ‘Chènta ben quèl’. E da lì, sui gradini, mi sono messo a cantare. Mia madre, invece, fan di Claudio Villa, me le ha fatte imparare tutte le sue canzoni tanto che, a Canzonissima, mia madre teneva per lui, ma io vinsi e lui arrivò secondo”.

“Lucio Dalla, grande amico, quanto manca nella tua vita?”, gli ha chiesto Baroncini. Commosso il ricordo di Morandi: “Lucio manca moltissimo a Bologna, alla musica e a me. Capivi che era geniale, mi ha segnato tanto, anche a non avere ‘strizza’ sul palco. Era magnetico: lo vedo ancora sotto i portici di Bologna, nei luoghi dei nostri ricordi”.