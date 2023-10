Riapre da oggi il bookshop

Rapre oggi con un nuovo gestore e un allestimento totalmente rinnovato il MAMbo Bookshop. Ad aggiudicarsi la gara di affidamento del bookshop al Museo d’Arte Moderna, dopo la conclusione del rapporto con Corraini Edizioni, è stata Opera Laboratori, società leader in Italia per la gestione di servizi museali, con sede a Firenze. Il bookshop opererà in sinergia con le collezioni del MAMbo e del Museo Morandi e con l’attività espositiva, le attività educative, gli eventi, gli incontri, i progetti speciali, offrendo produzioni editoriali sempre aggiornate, comprese le Edizioni MAMbo, insieme ad un’ampia selezione di pubblicazioni sui temi dell’arte, del design, dell’architettura, dell’illustrazione. Si parte con gli stessi orari del museo.