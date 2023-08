Riapre il Percorso Vita di Gessi Escursionisti sul vecchio tracciato

Da ieri è stato riaperto il Percorso Vita lungo il Lavino nel territorio di Zola Predosa che, in corrispondenza della via Piave in località Gessi, va verso Monte San Pietro per circa un chilometro. Era stato chiuso due mesi e mezzo va inseguito alle piogge di metà maggio che avevano reso pericolanti e pericolose alcune case coloniche che stanno lungo questo sentiero utilizzato ogni giorno escursionisti a piedi o in bicicletta. Quella di ieri è anche una doppia riapertura. In parallelo al vecchio tracciato del Percorso Vita, ma più spostato verso il torrente, sta sorgendo un nuovo sentiero che sarà percorribile non appena saranno presi tutti gli accordi con i nuovi proprietari dei terreni su cui passava il vecchio Percorso Vita. "Questi – rivela Davide Dall’Omo, sindaco di Zola – già da qualche tempo ci hanno presentato un interessante progetto di riutilizzo di quei terreni in chiave di agricoltura biologica e, soprattutto, di realizzazione attività con cooperative sociali. Per far decollare il progetto hanno bisogno anche degli edifici collassati con le piogge di maggio e che si trovano lungo il Percorso Vita. Per evitare pericoli a pedoni e ciclisti nelle settimane scorse lo avevano chiuso e interdetto al passaggio. Ora con il loro permesso si riapre. Ma, in vista, della messa a punto del loro progetto contiamo di arrivare ad una convenzione con questi nuovi proprietari".

"Le piogge di maggio hanno creato alluvioni - dice il sindaco Dall’Omo – perché di recente avevamo fatto consistenti lavori di pulizia e manutenzione del letto e delle sponde del torrente Lavino. Nessun problema con il Ghironda a Ponte Ronca dove è entrata in funzione la vasca di laminazione costata 700mila euro. E nessun problema anche a Riale dove la recente vasca di laminazione ha evitato i disastri dell’alluvione di maggio 2002". E le vasche di laminazione che stanno di fianco al Percorso Vita appena riaperto? "Sono di fatto pronte e anche abbastanza ampie – ricorda il sindaco – sono già in carico alla Regione, ma non sono state completate le opere di presa e di rilascio delle acque dal torrente Lavino. Ci è stato promesso che saranno pronte entro il 2026. Visti cambiamenti climatici, ci aspettiamo che finiscano prima".

Nicodemo Mele