Riapre il ponte sul Savena. Esultano ciclisti e pedoni

Nel pomeriggio di giovedì è stato riaperto al transito il nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Savena all’interno del parco dei Cedri, che collega Bologna a San Lazzaro. Il ponte, a partire da inizio 2024, è stato completamente demolito e ricostruito dal Comune di Bologna per un importo complessivo dei lavori di circa 600mila euro. Nelle prossime settimane, dopo la conclusione di alcune opere di finitura, si terrà l’inaugurazione ufficiale.

A parlarne con gioia è la nuova sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati: "Aspettavo da giorni questa notizia e devo dire che ne sono davvero felice. Si tratta di un’infrastruttura di grande importanza per i cittadini di Bologna e di San Lazzaro, per i pendolari che tutti i giorni, anche a piedi o in bici, si spostano da un territorio all’altro e per tutte le famiglie che ne usufruivano e ora potranno riprendere a farlo. L’ho visto ed è ancora più bello. Si tratta di un ponte che collega non solo due aree vitali quali San Lazzaro e il quartiere Savena di Bologna, ma anche due parchi che sono fiore all’occhiello per i nostri territori e che vengono costantemente frequentati da tanti habitué, ma anche da tanti passanti. Il ponte è davvero punto di collegamento fondamentale soprattutto nell’ottica di spostamenti sempre più dolci. È una zona che conosco bene perché collega le mie due case, i miei due posti del cuore".

"Recentemente – aggiunge la prima cittadina sanlazzarese –, quando ci passavo a piedi, notavo tanti ciclisti o famiglie percorrere la via Emilia a causa del ponte in ristrutturazione e ne percepivo la scomodità".

z. p.