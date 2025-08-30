Riapre il ristorante di chef Marretti

L’estate dello chef Cesare Marretti non è ancora finita. Dopo una prima sospensione dell’attività al Giardino del Cavaticcio, emessa a metà agosto su provvedimento dell’Ausl, il locale estivo ora potrà riaprire i battenti. Una querelle travagliata quella dell’attività di Marretti, cominciata con l’inaugurazione dello scorso luglio e poi interrotta, soltanto poche settimane dopo, in seguito al semaforo rosso rappresentato dalle "irregolarità" riscontrate durante il sopralluogo congiunto dell’Azienda Usl e la polizia locale, che ne avevano determinato lo stop temporaneo. A dieci giorni di distanza, lo scorso giovedì, era poi stato effettuato un ulteriore sopralluogo per verificare gli interventi apportati in vista della riapertura: gli adeguamenti però erano stati ritenuti solo parziali e, pertanto, non sufficienti a revocare la sospensione. Dal suo canto, Marretti (foto) non si è arreso, incontrando la stampa per ribadire la sua contrarietà al provvedimento e puntare il dito contro una chiusura che, lui stesso, aveva definito "ingiusta".

Un’avventura travagliata, sì, ma conclusasi infine con un ulteriore capitolo. La svolta è infatti arrivata ieri pomeriggio quando, fanno sapere dell’Ausl, "è stato svolto un ulteriore sopralluogo per valutare il superamento delle condizioni che hanno portato alla sospensione che si è concluso con esito positivo e la revoca della sospensione". "L’Ausl – ricorda l’azienda stessa – rimarca la necessità che siano soddisfatte tutte le misure opportune per garantire la corretta gestione igienico-sanitaria di alimenti, superfici, ambienti e degli operatori, in particolare in considerazione del contesto in cui si trova l’attività svolta". L’avventura dello chef Marretti al Cavaticcio, quindi, non finisce qui. "Il mio locale non era pericoloso, tutt’altro. Il suo obiettivo è quello di portare un servizio all’interno di un bellissimo parco, quello del Cavaticcio e ci stiamo riorganizzando con il personale e torneremo all’opera domani sera (stasera, ndr). Questo è un progetto che continuo a portare nel cuore e su cui ho sempre puntato con grande attenzione".

Giorgia De Cupertinis