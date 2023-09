Riapre in settembre la Sabbioni-Loiano

Incontro sulla Futa ieri in Prefettura dove si è fatto il punto, a seguito degli eventi alluvionali, sugli interventi di ripristino lungo la statale 65 e sulle tempistiche di riapertura al traffico del tratto Sabbioni-Loiano.

I rappresentanti di Anas hanno incontrato i sindaci di Monghidoro, Pianoro e Loiano, della Città metropolitana per fornire gli aggiornamenti sui lavori. Attualmente sono in corso i lavori di realizzazione delle paratie, delle opere di contenimento dei versanti che consentiranno, tra l’altro, la riapertura al traffico del tratto chiuso, pur in presenza di limitazioni per la prosecuzione dei cantieri, entro il corrente mese di settembre.

L’investimento è di

cinque milioni di euro.