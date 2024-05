Riapre la biblioteca Casa Bondi. Una giornata dedicata ai giochi

Casa Bondi: due edifici per un unico sogno. Weekend di inaugurazione dei nuovi spazi della Biblioteca Comunale che, dopo un mese di chiusura, riapre i battenti con una veste completamente rinnovata. Nuovi arredi e spazi che saranno accessibili già da questa settimana.

Un progetto realizzato con la partecipazione dei partner Fondazione Helpida, Bcc Felsinea e la collaborazione delle associazioni Biblioteche Pianura Est, Fondazione Blue Butterfly, Pro Loco Castenaso, Comitato Commercianti Castenaso, Associazione Villanova Km 0. La giornata di oggi, sabato, avrà come tema il gioco. Dalle 10 Cucù, Pam Pam, Toc Toc, una serie di giochi musicali per bambini dai 0 ai 4 anni a cura della Fondazione Blue Butterfly. Dalle 10.30 le volontarie di Nati per Leggere consegneranno ai bambini i peluche che hanno lasciato all’interno del cantiere per supervisionare i lavori, durante il mese di chiusura. Sempre alle 10.30 è in programma Montessori – Coding, un laboratorio per familiarizzare con la programmazione informatica, per bambini dai 7 agli 11 anni insieme a Cristina Venturi, Associazione Montessori di Bologna. In occasione della II edizione della Giornata del Gioco a Castenaso, verranno organizzate diverse iniziative nel pomeriggio. Con GioCastenaso verrà dato spazio al gioco in tutte le sue forme dai giocattoli antichi ai videogames.

Infine, Costruiamo con la Carta, un laboratorio di Origami a cura dei volontari e delle volontarie della Parrocchia San Giovanni Battista OraGioMinion. La giornata si concluderà con un’attività di Retrogaming all’interno della biblioteca Ragazzi, a cura di Bologna Nerd e Tilt! Dalle 18 alle 22 sarà la volta dell’Escape Room ’La strega oscura’, per ragazzi dagli 11 anni. Oltre alle iniziative per la riapertura di Casa Bondi, è in programma nel fine settimana ’La Notte Europea dei Musei’ e con l’occasione il Muv organizza due importanti iniziative. Oggi dalle 20 alle 23, il giardino ospiterà un accampamento villanoviano con dimostrazione di antichi mestieri in collaborazione con l’associazione di rievocazione storica Legiones in Agro Boiorum e con la Comunità Ellenica. Domani, invece, dalle 15.30 alle 18.30 all’interno dell’accampamento ci saranno la dimostrazione della vestizione del guerriero e degli antichi mestieri. Dalle 16.30 è in programma la visita guidata con l’archeologa.