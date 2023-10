Riapre la Fondovalle. Sabato l’inaugurazione

La Fondovalle Savena riapre e questa ufficialità, arrivata ieri, ha già suscitato la gioia di tanti residenti e lavoratori dell’area montana bolognese. Sabato, alle 11, alle Gole di Scascoli, in territorio di Loiano, verrà fatto il taglio del nastro per sancire la riapertura di questo importante collegamento tra Bologna e l’Appennino. Ma torniamo un attimo indietro ripercorrendo le tappe che hanno portato alla chiusura della strada. Era l’1 marzo di quest’anno, ancor prima dunque delle alluvioni e dei movimenti franosi avvenuti tra l’1 ed il 17 maggio scorso, quando, quasi all’alba, sassi di ingenti dimensioni hanno iniziato staccarsi dall’alto delle pareti delle Gole di Scascoli andando a rovinare nel letto del Savena, ma anche sulla strada che è, dunque, rimasta a lungo interrotta. Il cedimento franoso è, infatti, continuato a più riprese interrompendo permanentemente la strada. Poiché al termine dei primi lavori di rimozione dei sassi e detriti caduti sulla strada o pericolanti i tecnici della Città Metropolitana hanno rilevato una profondità elevata della frantumazione rocciosa, non è stato possibile aprire la strada. Dopo uno stanziamento di 415mila euro da parte della Città Metropolitana la Fondovalle avrebbe dovuto riaprire a maggio, ma l’alluvione ha peggiorato la situazione anche in altri tratti e richiesto ulteriori importanti interventi per un totale di quasi due milioni di euro.

Ne parla con soddisfazione il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi: "La Fondovalle è un’arteria fondamentale ed è senz’altro un toccasana per l’economia dei nostri comuni, duramente provati dall’alluvione del maggio scorso. Sono stati mesi molto difficili per i nostri cittadini e per le attività, mesi nei quali sono aumentati i tempi di percorrenza ed anche i consumi che sulla strada della Futa sono più consistenti e certamente con l’avvicinarsi della stagione invernale sarebbe stato un vero problema dover transitare unicamente sulla statale della Futa che ha certamente pendenze e tortuosità mal conciliabili con neve e ghiaccio. Le opere da effettuare e le somme da impiegare per consentire la riapertura in sicurezza sono state ingenti e certamente si è trattato di un grande lavoro sinergico".

Zoe Pederzini