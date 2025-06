Riapre la foresteria di Montovolo. I custodi accolgono i camminanti

Riapre domani, per la stagione estiva, la foresteria di Montovolo. Per il quarto anno consecutivo saranno i due custodi volontari, Graziella e Stefano, a curare le prenotazioni e l’accoglienza. "L’idea di aprire la foresteria – racconta Stefano – è nata per caso. Io e mia moglie siamo sempre stati legati a Montovolo, abbiamo percorso il cammino di Santiago e ci sembra utile mettere un po’ del nostro tempo a disposizione di altri camminanti. Abbiamo parlato con l’amministrazione ed eccoci qui. Siamo di Casalecchio, ma nel periodo di apertura alloggiamo in foresteria, insieme agli ospiti".

La struttura sarà aperta nel fine settimana durante la stagione estiva e tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. La foresteria può ospitare fino a 8 persone al costo di 5 euro pro capite. Per farlo è sufficiente verificare la disponibilità del posto entro le 17 dello stesso giorno in cui si vuole fruire della struttura. La quota comprende l’alloggio con il proprio sacco a pelo e l’utilizzo dei servizi igienici.

Per il cibo e l’acqua da bere è necessario provvedere in autonomia, oppure è possibile acquistare panini e bibite presso il ristoro accanto al Santuario, aperto il sabato e la domenica fino al 28 settembre, dalle 10 alle 18. La chiesa e l’oratorio di Santa Caterina sono visitabili nelle stesse fasce orarie del ristoro.

f. m.