Riapre la scuola materna ristrutturata ’dal basso’

Gioia nella vallata dell’Idice per la riapertura della rinnovata scuola d’infanzia di Monterenzio, grazie all’amministrazione guidata da Davide Lelli. È stata inaugurata infatti la scuola dell’infanzia di via Olgnano e il taglio del nastro (nella foto) si è trasformato in una vera festa di comunità. Sabato scorso si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della scuola, recentemente rinnovata e sistemata grazie al contributo concreto di numerosi volontari e genitori.

La mattinata ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso: erano presenti le famiglie, i volontari che hanno preso parte ai lavori di pulizia e riordino, la dirigente scolastica, le insegnanti, alcuni professori, i carabinieri e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Per l’occasione, il Comune ha voluto esprimere un segno tangibile di gratitudine donando una targhetta commemorativa, collocata all’interno della struttura, a memoria dell’impegno e della collaborazione di tutti i volontari di Monterenzio che hanno reso possibile il progetto. L’evento si è trasformato in un momento di condivisione, in cui è emerso con forza il valore del senso di comunità.

I lavori hanno interessato gran parte dell’edificio e delle aree esterne: nelle aule sono stati trattati i muri contro la muffa, tinteggiati gli ambienti e sostituiti i corpi illuminanti con nuovi Led a risparmio energetico; sono stati rinnovati i battiscopa, i pavimenti, i rubinetti e gli infissi. Nel salone e negli spazi comuni sono stati ripristinati i controsoffitti e tinteggiati i soffitti e le pareti, mentre negli spazi di servizio, bagni, cucina, lavanderia, sono stati sostituiti rubinetti, sistemati gli arredi e migliorati gli impianti. All’esterno, oltre alla pulizia generale, si è intervenuti su grondaie, aree verdi e giochi dei bambini, con l’aggiunta di tappeti antitrauma per la sicurezza. Infine, è stata riqualificata la centrale termica e, a completamento, verrà realizzato un murales dedicato al Piccolo Principe grazie al contributo di una mamma volontaria. Circa 1.700 euro spesi ad oggi, cui si andranno ad aggiungere altri piccoli lavori di cui non sono ancora pervenuti i preventivi. Così il sindaco Davide Lelli: "Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno contribuito alla sistemazione della scuola e che hanno reso speciale questa giornata, che segna un nuovo inizio per questa struttura e per l’intera comunità. Come citato nella targhetta donata: la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai".

z. p.