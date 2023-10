Riapre la strada del video virale. Una vittoria sulla burocrazia: "Ma i problemi non sono finiti"

FONTANELICE (Bologna)

La riapertura della provinciale Casolana, a quasi cinque mesi di distanza dall’alluvione dello scorso maggio che innescò due enormi frane che distrussero la strada, assomiglia al successo della disperazione su burocrazia e lentezze. Già, perché è impossibile non pensare a quale sarebbe stato il destino della strada senza il videoappello diventato virale ideato dai residenti della zona per una strada che collega due vallate fra la provincia di Bologna e quella di Ravenna. Gente, allora, ridotta allo stremo dalla protratta chiusura di una strada fondamentale per le loro vite quotidiane e per le loro aziende.

Quel filmato di inizio agosto, che solo su Facebook ha raccolto 44mila visualizzazioni e più di 3mila condivisioni ma molte, molte di più considerando gli altri social sui quali è stato visto e rivisto, fece il giro d’Italia e arrivò fino ai vertici del governo Meloni. Da lì l’innesco del dibattito politico, su più livelli istituzionali, e la decisa accelerazione che portò le ruspe al lavoro.

Un cambio di passo sfociato nella corsa contro il tempo per ridare operatività a uno dei collegamenti più importanti della collina imolese. Prima l’idea di costruire un bypass che girasse intorno all’area franata, dal costo di 100mila euro da ripartire tra la Città Metropolitana e il municipio di Fontanelice, poi la soluzione definitiva. Una ‘bretellina’ asfaltata di 300 metri, larga 6, di cui 5 e mezzo carrabili, che corre leggermente più a monte della vecchia provinciale franata, ma sostanzialmente sullo stesso tracciato.

Un’opera da 300mila euro, stavolta tutti a carico dell’ex provincia felsinea. Un disegno propedeutico per quella che sarà la fisionomia di ricostruzione definitiva vincolata allo stanziamento di 2,1 milioni di euro stimati dalla struttura commissariale. Il sindaco di Imola e numero due della Città metropolitana di Bologna, Marco Panieri, non nasconde la soddisfazione: "È stato uno straordinario lavoro di squadra – dice –. Un esempio virtuoso di sinergia finalizzata a dare risposte concrete ai cittadini". Così, tra una transenna rimossa e qualche sorriso in più rispetto al passato, ha preso parola anche Stefano Colli, portavoce del Comitato Sp33 Fontanelice e ideatore di quel videoappello che ormai è storia. Proprio lui, assieme al sindaco di Fontanelice Gabriele Meluzzi, ha tolto materialmente la barriera che chiudeva la strada: "Collaborazione e ascolto dei cittadini, sono stati questi i due ingredienti fondamentali del percorso – ha detto-. Il successo del filmato? Certo sono stato sorpreso, ma ci speravo. Mi auguro possa rappresentare uno stimolo per chi vive situazioni di disagio. I problemi in vallata non sono finiti e l’inverno non è lontano". E qui rinnova l’appello: "Servono aiuti ai piccoli comuni di collina dove mancano competenze specifiche per la ripartenza – ha precisato -. Poi ci sono tanti privati alle prese con danni da alluvione sulle loro proprietà".

Chissà se servirà un altro video.

Mattia Grandi