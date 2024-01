Riapre la Val di Setta. Fine di un calvario durato cinque anni

Dopo cinque anni di pesanti disagi, un sospiro di sollievo per tutta la Val di Setta. Il Comune di Monzuno e il Comune di Marzabotto hanno ricevuto dalla Città Metropolitana di Bologna la comunicazione della riapertura del tratto stradale della Sp 325, fondamentale per il territorio appenninico. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli dell’inaugurazione, che avverrà giovedì 25 gennaio, sul tratto di strada interrotto dopo la frana avvenuta in località Gardelletta, nel territorio di Monzuno, il 6 aprile 2019.

I lavori di ricostruzione iniziarono nel novembre 2021 e il collaudo statico dei ponti varati la scorsa estate è stato eseguito in dicembre. "Sono cinque anni che aspettiamo – spiega il Sindaco di Monzuno Bruno Pasquini – è stata una sofferenza e siamo arrivati al risultato. Era sicuramente una cosa molto difficile da affrontare. Vorrei ringraziare tutti i cittadini per il disagio che hanno avuto in questi cinque anni. Spero che riusciremo presto a mettere a posto anche gli altri tratti di questa strada che è stata alluvionata e qualche problema c’è ancora. C’è voluto molto tempo, ma è una grande soddisfazione perché è un lavoro fatto bene".

"E’ importante che finalmente venga riaperta la strada – dichiara la Sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi – sarà un grande sollievo anche per gli abitanti di Gardelletta che avevano a disposizione una strada comunale che sicuramente non ha le caratteristiche per essere una strada provinciale, perché attraversa una piccola frazione. I ringraziamenti vanno a tutti i residenti che hanno dovuto sopportare questo periodo difficile".

La riapertura del tratto di strada era una delle notizie più attese dai pendolari dell’Appennino, dopo il varo del nuovo Ponte Da Vinci a Sasso Marconi, che permette finalmente di accedere alla statale Porrettana senza attraversare il centro abitato. Nel caso della Sp 325 gli automobilisti erano costretti a un tortuoso giro sulla viabilità locale, con un notevole aumento dei tempi di percorrenza e il passaggio nella piccola galleria della Gardelletta, che era stata messa in sicurezza con appositi lavori. La ricostruzione della strada è stata anche una sfida tecnica notevole, tanto da diventare oggetto di studio sul campo da parte degli studenti di Ingegneria dell’Alma Mater.