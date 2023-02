Riapre l’oratorio di Santa Apollonia Torna la benedizione dei dentisti

Con una cerimonia religiosa e la presentazione dei lavori di restauro, oggi alle 16.30 nell’oratorio di Sant’Apollonia di Sasso Marconi si festeggia la patrona dei dentisti e dei sofferenti di mal di denti. Iniziativa delle parrocchie di San Pietro, San Lorenzo, Battedizzo e Sirano che si rifà a una tradizione antica che attrae fedeli da tutta la vallata e che avvicina nel culto i medici dentisti. Così, a distanza di quasi due anni dalla fine del restauro della chiesa parrocchiale, il parroco don Paolo Russo si accinge a portare a termine anche il restauro dell’oratorio di Sant’Apollonia: un piccolo gioiello d’architettura che sorprende il visitatore che percorre la principale strada del centro di Sasso Marconi, la via Porrettana.

A poche decine di metri dalla piazza principale, allineata ai palazzi e ai negozi, questo edificio sacro fronteggia il viale che conduce alla villa Achillini. Una posizione che mentre riflette un intento prospettico, esprime anche il legame storico con la residenza estiva nella quale, nel 1630, si rifugiò il giurista e poeta bolognese Claudio Achillini, che nella villa del contado cercò e trovò scampo dalla peste di manzoniana memoria che dentro e fuori Bologna fece oltre 30mila vittime. Una storia che per l’occasione nel video di Max Belluzzi racconta lo storico e accolito Giancarlo Giovagnoni: "Achillini trascorse i lunghi mesi durante i quali infierì l’epidemia, componendo versi e pregando Sant’Apollonia, la martire egiziana di cui era devoto, e alla quale fece dedicare l’oratorio che, in segno di riconoscenza, fece costruire lungo la pubblica via. Una lapide infissa al centro della facciata ricorda l’anno, il committente e il significato che riveste l’edificio sacro dalle linee classiche ed impreziosito da uno straordinario portale scolpito in pietra arenaria". Ed è da qui che alcune settimane fa sono iniziati i lavori di restauro promossi dalla parrocchia in accordo col Comune, con la Pro Loco e il sostegno di Emil Banca.

L’interno, a sala unica, è aperto per le visite. E mostra la martire posta al centro, sull’altare maggiore, rappresentata secondo l’iconografia tradizionale mentre regge in una mano la palma del martirio e nell’altra le tenaglie utilizzate dagli aguzzini che nella tortura le strapparono i denti. Per alcuni anni ha ospitato il presepe cittadino, in particolare recentemente quello firmato da Nicola Zamboni e Sara Bolzani. Nella cerimonia odierna, la preghiera per i dentisti e i sofferenti del mal di denti con l’unzione di olio benedetto e solenne benedizione.

Gabriele Mignardi