Riapre l’oratorio settecentesco della contessa devota a Maria

Inaugurata, a Crevalcore, nei giorni scorsi, la ristrutturazione dell’oratorio della natività di Maria, o meglio conosciuto come oratorio della Rotonda, dopo i lavori di restauro e recupero dei danni subiti con il terremoto del maggio 2012. Al taglio del nastro il sindaco Marco Martelli, Irene Priolo vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, il parroco don Simone Nannetti.

"Riapre così – dice il primo cittadino – uno dei luoghi più belli e suggestivi del Bolognese, punto di riferimento del culto religioso e della nostra comunità. Dopo quasi 12 anni, la grande impresa collettiva della ricostruzione post sisma continua a dar prova di sé, dopo aver pressoché concluso la ricostruzione privata, l’ultimo miglio riguarda i beni culturali. Una capacità di reazione della quale abbiamo ancora un estremo bisogno". L’oratorio della Natività di Maria detto appunto La Rotonda spicca a nord di Crevalcore, sulla strada che porta in località Sammartini. E ci si può arrivare anche in bicicletta perché si trova nei pressi del percorso della ciclovia del sole. Si trova di fronte al Castello dei Ronchi. Fu fondato nel 1764 dalla contessa Maria Vittoria Caprara come ex voto alla Madonna nascente per aver salvato suo marito, il conte Francesco Caprara, da una rovinosa caduta nelle acque delle risaie di Sammartini.

p. l. t.