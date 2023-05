Riapre l’ostello sociale nell’oasi degli aironi

Dopo quasi quattro anni dalla chiusura ha riaperto i battenti, per la gioia della comunità, l’ostello ‘L’oasi naturalistica La Rizza’ di Bentivoglio che sarà gestito dalla cooperativa sociale Arcobaleno. Il taglio del nastro è stato molto partecipato e ha visto anche la presenza del sindaco Erika Ferranti, della Giunta comunale e dei soci e volontari della cooperativa. L’ostello dell’Oasi la Rizza è di proprietà comunale ed è stato aperto per la prima volta nel 2012, ma era chiuso dal 2019 per la scadenza della precedente gestione, a cui non si è dato a seguito a causa della pandemia da Covid.

Recentemente il Comune aveva fatto un nuovo bando per l’affidamento della gestione, che è stato vinto dall’Arcobaleno, storica cooperativa di tipo B del territorio di Bentivoglio. Le cooperative sociali di tipo B hanno nelle loro finalità quelle di realizzare l’inserimento lavorativo di persone con fragilità. La cooperativa Arcobaleno da sempre si è occupata di salute mentale. La cooperativa gestisce dal 2019 il ristorante Oasi La Rizza e ha gestito i primi anni dell’ostello. Ora si è aggiudicata nuovamente la gestione dell’ostello potendo mettere a sistema l’offerta sia di accoglienza sia di ristorazione. L’ostello dispone di sette camere ed è inserito come il ristorante all’interno dell’oasi naturalistica La Rizza, sempre di proprietà del Comune, un’area umida rinaturalizzata a partire dagli anni 2000, e conosciuta in particolare per la nidificazione degli aironi. Le informazioni naturalistiche sull’Oasi sono disponibili sul sito istituzionale www.oasilarizza.it.

Per informazioni sul ristorante e sull’Ostello occorre contattare la cooperativa Arcobaleno alla mail [email protected] "Con la riapertura dell’ostello il progetto naturalistico, turistico e sociale a cui il Comune di Bentivoglio lavora da più di 20 anni si completa – dichiara il sindaco Ferranti –. Siamo molto soddisfatti che il gestore sia Cooperativa Arcobaleno, una cooperativa sociale del territorio che ha compiuto da poco 40 anni, che è uno splendido esempio di economia sociale, in cui economia, lavoro e politiche sociali si tengono insieme e si rafforzano vicendevolmente".

Zoe Pederzini