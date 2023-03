Riapre l’ufficio postale Sarà la casa dei servizi

L’ufficio postale di Porretta Terme ha ripreso a funzionare nella sua sede storica appena rimessa a nuovo. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di Via Stazione finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto ’Polis – Casa dei Servizi Digitali’, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Con i lavori appena conclusi, sono state realizzate due postazioni ribassate per facilitare la relazione con i clienti allo sportello, oltre ai due sportelli tradizionali e la realizzazione di una seconda sala consulenza. L’ufficio postale di Alto Reno Terme è quindi a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.45. L’ufficio dispone anche di uno sportello Atm attivo 24 ore su 24.

Durante il periodo di chiusura per i lavori, i servizi dell’ufficio sono stati garantiti da un container attrezzato collocato nei pressi della stazione. La trasformazione degli spazi era finalizzata allo sviluppo di attività innovative per l’accesso a molti servizi della pubblica amministrazione attraverso i canali fisici e digitali delle Poste. Il progetto ’Polis’ verrà attivato prossimamente e permetterà l’accesso a una serie di servizi pubblici che molte persone, in particolare anziane, non riescono a gestire attraverso i propri dispositivi digitali.