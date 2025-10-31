Bologna, riapre il parcheggio al cimitero di Borgo Panigale: i posti salgono a 334 dopo il lavori del tram

Bologna, 31 ottobre 2025 – Un parcheggio moderno, più verde e connesso alla mobilità sostenibile: da domani, 1 novembre, l’area intorno al cimitero di Borgo Panigale riapre completamente rinnovata dopo i lavori di ampliamento e riqualificazione collegati alla linea rossa del tram.

Il nuovo parcheggio offre 334 posti auto gratuiti, circa sessanta in più rispetto al passato, e si inserisce in un contesto urbano ripensato nei dettagli. Accanto alle aree di sosta è stato infatti realizzato un parco pubblico con oltre cento alberi di nuovo impianto, insieme a un percorso ciclopedonale che collega il cimitero con via Palladio e via Marco Emilio Lepido.

A completare l’intervento, una nuova rotatoria tra il cimitero e via Cavalieri Ducati, che semplifica l’accesso e migliora la sicurezza stradale. L’area diventa così un punto di riferimento per chi vorrà lasciare l’auto e proseguire verso il centro in tram grazie alla vicina fermata ‘Ducati’.