CronacaBologna, riapre il parcheggio al cimitero di Borgo Panigale: i posti salgono a 334 dopo il lavori del tram
31 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Bologna, riapre il parcheggio al cimitero di Borgo Panigale: i posti salgono a 334 dopo il lavori del tram

Zona Ducati, area rinnovata con circa sessanta stalli in più dopo i lavori di ampliamento e riqualificazione collegati alla linea rossa. Nasce anche un piccolo parco

Il nuovo parcheggio a Borgo Panigale in zona Ducati: riapre con circa 60 stalli in più

Bologna, 31 ottobre 2025 – Un parcheggio moderno, più verde e connesso alla mobilità sostenibile: da domani, 1 novembre, l’area intorno al cimitero di Borgo Panigale riapre completamente rinnovata dopo i lavori di ampliamento e riqualificazione collegati alla linea rossa del tram.

Il nuovo parcheggio offre 334 posti auto gratuiti, circa sessanta in più rispetto al passato, e si inserisce in un contesto urbano ripensato nei dettagli. Accanto alle aree di sosta è stato infatti realizzato un parco pubblico con oltre cento alberi di nuovo impianto, insieme a un percorso ciclopedonale che collega il cimitero con via Palladio e via Marco Emilio Lepido.

A completare l’intervento, una nuova rotatoria tra il cimitero e via Cavalieri Ducati, che semplifica l’accesso e migliora la sicurezza stradale. L’area diventa così un punto di riferimento per chi vorrà lasciare l’auto e proseguire verso il centro in tram grazie alla vicina fermata ‘Ducati’.  

