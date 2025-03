Riapre via degli Scalini: "Opera modello"

Simone Borsari parla di "un’opera di cui andare orgogliosi". Mentre guarda il muro in ‘terra armata’ e reti metalliche eretto per ripristinare la quotidianità in via degli Scalini, l’assessore ai Lavori pubblici plaude all’intervento costati poco meno di 600.000 euro e finanziati nel 2023 dall’allora commissario Figliuolo dopo l’alluvione di maggio. Dopo la frana di un anno e mezzo, la strada arrampicata sui Colli finalmente riapre.

Un intervento "complicatissimo", per Borsari, che spiega come durante il cantieri siano state rilevate criticità impossibili da evidenziare in fase di programmazione, che hanno portato alla necessità di cambiare completamente i piani: nel terreno sono state individuate "profonde cavità che avrebbero reso impossibile realizzare il muro di contenimento in cemento armato, come ipotizzato inizialmente".

"Un intervento simbolo, fatto a tempi di record", ripensato e realizzato da gennaio a ieri, esulta Borsari chiedendo scusa ai residenti e ringraziandoli "per la pazienza": "Questa è la migliore risposta a chi contesta presunte lungaggini nei lavori. I residenti hanno sopportato un anno e mezzo: ci scusiamo con loro, ma abbiamo fatto di tutto perché questo disagio potesse essere decurtato". Il cantiere ‘gemello’ (inserito nello stesso appalto) in via dei Colli si era concluso invece nel dicembre scorso.

L’assessore coglie l’occasione per fare il punto sugli altri interventi realizzati a seguito delle alluvioni degli ultimi due anni: "Abbiamo messo in campo tutta una serie di interventi: una prima tranche autorizzata nel ‘23, un’altra che invece ha avuto bisogno di una progettazione complessa con tempi più lunghi e che è in corso di autorizzazione". Nel primo gruppo spiccano i cantieri nelle vie delle Lastre, degli Scalini, dei Colli, dei Sabbioni ("completato al 90%"), Torriane, di Ravone e di Monte (che "sarà avviato ad aprile"). Nella seconda fetta, invece, ci sono i lavori affidati a Consap e inseriti nel Pnrr, su cui si è conclusa la progettazione preliminare e il Comune è in attesa di far partire la gara di appalto: via della Fratta, via del Poggio, via del Paleotto e via di Barbiano.

Intanto è un piccolo caso quello nato in via di San Luca, dove si sono verificati diversi smottamenti laterali alla carreggiata, vicino alle case poco prima di arrivare alla Basilica. Ad aver ceduto sembra il piccolo lembo di terra adiacente all’asfalto. Un problema che "si è presentato da poco", risponde Borsari, e su cui "sono attualmente in corso verifiche per capire come intervenire" al più presto.

fra. mor.