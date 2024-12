"Riaprirà prima di Natale la strada franata a Rasora"

Entro Natale si potrà ricominciare a viaggiare sulla provinciale fra Castiglione dei Pepoli e Montepiano. Lo annuncia la Città metropolitana, spiegando che è terminata la prima fase dei lavori per la ricostruzione della Sp 325 Val di Setta e Val di Bisenzio, al km 41, all’altezza del bivio per Rasora, a 1 chilometro dal confine con la Toscana. La Sp 325 è chiusa dal 9 ottobre a causa di una frana che ha fatto crollare a valle lungo la scarpata un tratto di strada lungo circa 30 metri, lasciando percorribile solo una parte, dove attualmente è consentito esclusivamente il passaggio a piedi. Sul fronte della frana è stata completata in tempo record la realizzazione di una fondazione palificata su cui poggerà la strada, composta da 129 pali lunghi 14 metri.

Per realizzare di quest’opera in breve tempo, sottolinea Palazzo Malvezzi in una nota, sono state utilizzate due trivelle da 200 quintali che hanno lavorato contemporaneamente su più fronti. Al momento si sta eseguendo la rimozione delle macerie e la pulizia del cantiere per poter passare alla fase successiva che prevede lo scavo della carreggiata per la realizzazione della soletta in calcestruzzo da 50 centimetri che collegherà tutti i pali. Dopo l’asfaltatura, entro Natale sarà aperta una corsia per garantire l’uso della strada a senso unico alternato per un tratto lungo circa 40 metri, per tutti i veicoli, trasporto pubblico e mezzi pesanti compresi. Soddisfatto Davide Dall’Omo, delegato alle Infrastrutture della viabilità e manutenzione strade: "La Sp 325 rappresenta un importante collegamento per le comunità dei territori che attraversa e avere ultimato la prima fase dei lavori di un intervento complesso, con l’obiettivo di ripristinare già entro Natale una prima viabilità, testimonia lo sforzo in termini di risorse, mezzi, aziende e professionisti coinvolti, messo in campo dalla Città metropolitana. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo primo risultato davvero importante".