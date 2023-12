"Riaprire al traffico la strada della Gardelletta"

A voce unanime il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini e il sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni chiedono alla Città Metropolitana chiarimenti sullo stato degli interventi e su una data di apertura del tratto stradale lungo la SP325 - Val di Setta e Val di Bizenzio, interrotto dopo la frana avvenuta in località Gardelletta (Monzuno) il 6 aprile 2019 , e sul quale i lavori di ricostruzione iniziarono a novembre 2021.

"La scorsa primavera la Città Metropolitana informava che i lavori di ricostruzione del tratto crollato stavano proseguendo a ritmo sostenuto – spiegano entrambi i sindaci - con l’obiettivo di consegnare l’opera terminata entro l’estate 2023. Da alcuni mesi però, non si hanno comunicazioni ufficiali dall’Ente, ma da informazioni recuperate sul territorio risulterebbe che tali lavori potrebbero essere in fase di ultimazione, se non addirittura ultimati, al netto di opere minori non influenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera".

Per comprendere il perché di questo silenzio da parte della Città Metropolitana il sindaco di San Benedetto Val di Sambro ha presentato anche un’interrogazione in Consiglio Metropolitano a nome del gruppo Uniti per l’Alternativa "al fine di avere aggiornamenti sulla conclusione dei lavori - precisa - e soprattutto sulla riapertura al traffico. Interrogazione nella quale, a fronte di una preoccupazione legata a eventuali slittamenti per motivi amministrativi o burocratici si chiede se i lavori di ricostruzione siano ultimati, e soprattutto se la strada potrà essere riaperta al transito entro la fine dell’anno".

E ancora: "La SP325 costituisce una delle viabilità di maggiore importanza dell’Appennino - incalza Alessandro Santoni - fondamentale per i cittadini e le imprese della zona, nonché strategica e necessaria in caso di situazioni emergenziali che comportano l’interruzione dell’autostrada A1 tra i caselli di Rioveggio e Sasso Marconi. Riaprire il più in fretta possibile è un obiettivo a prescindere, ancor più ora che siamo prossimi all’arrivo della stagione invernale, che sappiamo potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla viabilità che meglio potrebbero essere gestite con la riapertura della strada".

Non da meno il sindaco di Monzuno, in attesa di aggiornamenti per proseguire anche con altri interventi sulla viabilità: "Tutti sappiamo quanto sia fondamentale per il nostro Appennino riaprire la SP325 – sottolinea Bruno Pasquini - Importanza che diventa maggiore se si tiene conto della necessità di ripristinare le condizioni di normalità all’interno della frazione della Gardelletta, nella quale l’amministrazione entro la fine dell’anno deve realizzare importanti lavori che in questo momento, senza una data certa, non riesce a programmare".

Angela Carusone