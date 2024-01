Riaprono le Carracci. Erano chiuse dal 2010

Dopo quattordici anni, viene inaugurato il polo scolastico Carracci in via Felice Battaglia. Chiuse nel 2010 per problemi di strutturali, le Carracci, allora solo medie, dovevano essere abbattute nel 2011 per poi essere ricostruite. L’abbattimento è arrivato solo nel 2019 e il taglio del nastro ieri con un costo di 7,7 milioni di euro preventivati cui se ne sono aggiunti 500mila euro per una variante e 1,8 milioni per l’aumento dei prezzi dei materiali edili, per un importo finale di 10 milioni di euro.

Ieri l’apertura con il sindaco Matteo Lepore, gli assessori alla Scuola e a Lavori pubblici Daniele Ara e Simone Borsari e la preside dell’Istituto comprensivo 8, Francesca Baldelli. Una campanella che ha riguardato solo l’elementare Armandi Avogli che resterà in via Battaglia giusto il tempo di vedere demolita e ricostruita la sua vera ‘casa’ in via Saragozza. Quanto alla media, dal 2010 ospitata nella media Guinizelli in via Ca’ Selvatica, tornerà in via Battaglia a settembre 2024. Le nuove Caracci sorgono in un’area di 11.630 metriquadrati, di cui 2.738 occupati dalla scuola che può accogliere fino a 405 studenti di cui 135 dell’elementare e 270 della media. Oltre a una palestra e ad un giardino scolastico di 5.740 metriquadri. "Il progetto – spiega l’amministrazione – prevede un edificio innovativo sia dal punto di vista pedagogico, con spazi modulari e configurabili che tecnico, con prestazioni di alto livello per quanto riguarda l’aspetto energetico, strutturale e di eco-sostenibilità".

Costruito su tre piani, ciascuno con accesso esterno, l’edificio vede l’elementare al piano terra e la media al primo piano. Accesso indipendente anche per la palestra, posta livello del giardino Dotti. Cuore del plesso: l’agorà, un grande spazio centrale a doppia altezza, un’ampia scalinata a gradoni e duna vetrata con vista sulla collina a est. L’edificio è stato progettato in modo da offrire prestazioni di un "edificio a energia quasi zero" grazie all’elevato livello di isolamento termico dell’involucro e l’utilizzo di sistemi impiantistici ad alto rendimento.

Il progetto dell’edificio, individuato attraverso un concorso realizzato in collaborazione con Inarcassa, Fondazione Inarcassa e con gli Ordini professionali di Architetti e ingegneri di Bologna, è stato realizzato dall’architetto Andrea Borghi – capogruppo con Abp Architetti e Tiar Studio – di Firenze.