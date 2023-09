Riasfaltata via Barabana. E cresce l’argine dell’Idice

Molinella si prepara alla stagione delle perturbazioni e proseguono senza sosta i lavori per il ripristino di quanto distrutto ed eroso dall’alluvione di maggio. A parlarne è il sindaco Dario Mantovani (nella foto a destra con il generale Figliuolo): "È stata asfaltata via Barabana: come già più volte ripetuto, dopo l’intervento di consolidamento che ha consentito la riapertura al traffico tra fine giugno e inizio luglio, serviva un necessario tempo di assestamento del materiale prima di asfaltare, anche per evitare che si creassero precocemente scalini sul manto stradale nell’area di intervento. Sempre nel contesto di Selva Malvezzi mercoledì scorso ho partecipato assieme al responsabile del settore sicurezza territoriale e protezione civile (distretto Reno) alla cena presso la parrocchia di Selva Malvezzi con i nuclei famigliari che hanno subito l’alluvione di metà maggio. È stata l’occasione per fare il punto con le persone più direttamente coinvolte sull’avanzamento dei lavori dell’argine, oltre a dare qualche spunto di maggiore chiarezza sulle dinamiche attorno al funzionamento di un fiume e dei propri argini, differenza tra alveo e golena, materiali con cui si costruiscono gli argini, coefficiente di scabrezza degli argini, utilizzo della chiusa Accursi, etc, anche per depurare il dibattito pubblico da un certo numero di ’fole’ che, inevitabilmente, si propagano attorno a questi fenomeni. È stato certamente un momento di chiarezza che troveremo il modo di riproporre per fare il punto man mano che ci avvicineremo al termine dei lavori e che ha il pregio del confronto diretto arricchito dalla presenza della professionalità di chi sta coordinando i lavori di ricostruzione dell’argine".

In merito ai lavori di consolidamento degli argini dell’Idice (nella foto sotto) Mantovani sottolinea: "Il raggiungimento del primo livello di sicurezza è previsto a ottobre, verso la fine del mese, un ulteriore livello di sicurezza, quello rosso, nel periodo invernale, probabile fine anno, inizio anno nuovo. Il costo dei lavori è sui 10mila euro ogni metro per 3 chilometri. Siamo circa, come già detto, sui 33milioni di euro. Centinaia di camion al giorno: l’obiettivo è quello di mischiare terreno argilloso con terreno del luogo per ottenere delle buone caratteristiche tecniche che sono supportate dalle prove che fanno settimanalmente sulla resistenza della struttura".

Zoe Pederzini