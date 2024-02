Ribalta internazionale. La Città 30 finisce sul New York Times: "Dai motori alle multe"

Sembra buffo agli americani. Dove è nato Enzo Ferrari (chilometro più, chilometro meno) qualcuno decide di abbassare le marce, andare a 30 all’ora. Un paradosso strillato nel titolo (‘In the land of Ferrari and Lamborghini’), ma poi smorzato dal New York Times, versione online, in un articolo a mo’ di spiegone, pubblicato ieri mattina dopo che che la corrispondente da Roma ha raccolto insieme i pezzi delle ultime due settimane. La Città 30 è ufficialmente un affare internazionale.

Non si parte però, nel pezzo del NYT, dal sindaco Matteo Lepore, che pure nell’articolo ripete il suo mantra, "andare più piano per salvare più vite". Ma si comincia dall’insofferenza dei tassisti, costretti a giri immensi che poi non ritornano. L’insofferenza è un po’ il focus del pezzo, rimbalza infatti sia dalle proteste e dai cortei ("Sembra di stare fermi"), sia dalle motivazioni della richiesta di un referendum, lanciato dal centrodestra. Bologna all’avanguardia in Italia e in linea con altre città europee, secondo i Città 30 lovers, ma c’è chi dice no. Ampio spazio anche alla petizione da record della cittadina Guendalina Furini (oltre 50mila firme), che racconta così: "Il limite dei 30 non si riesce a mantenere, la Città rischia di rimetterci". Sullo sfondo la polemica politica Salvini-Lepore. "Modifiche dopo almeno sei mesi di monitoraggio", il reminder del sindaco traslato anche oltre oceano. E intanto agli americani sembra tanto, tanto strano che a Bologna si vada così piano.

La polemica politica vede il Comune scontrarsi spesso anche con Fratelli d’Italia, ieri il senatore Marco Lisei ha risposto all’assessora Valentina Orioli, che due giorni fa aveva esultato dopo la parziale apertura al confronto, sulla Direttiva del Mit, da parte del sottosegretario Tullio Ferrante (Forza Italia). "Nessuna distonia tra le parole di Ferrante e quelle del viceministro Galeazzo Bignami – ha detto Lisei –. Orioli non capisce i cittadini, figurarsi se capisce un sottosegretario. Capiamo quindi le ragioni di un provvedimento così demenziale, a una amministrazione così sorda e accecata dovrebbe essere ritirata la patente di amministrare". Sulla Città 30 intanto, dopo i cortei dei contrari, potrebbe esserci una manifestazione lanciata da Labas. Domani se ne parlerà in un’assemblea pubblica negli spazi di Vicolo Bolognetti. "In queste ore c’è un mormorio di fondo nelle chat, nei gruppi, nelle scuole, nelle comunità dei quartieri: quando scendiamo in piazza per i 30 – hanno spiegato da Labas alla Dire –? Perché dai 30 non si torna indietro. Lo diciamo forte e chiaro, proprio noi che reclamiamo molto più di 30. Vogliamo moltiplicare i diritti, costruiamo ’BolognaX30’".

Infine le prove del bus 44, che ieri ha solcato piazza Aldrovandi nella parte pedonale, arrivando da via San Vitale. Alcuni, tra cittadini e commercianti, sono rimasti stupiti dalla visione. "Ma non dovevano essere navette?". No, il Comune l’aveva spiegato che sarebbe servito un bus normale, che passerà nell’area pedonale (ormai semi) e non nel corsello, troppo stretto. Aggiustamenti post Garisenda, il 44 sarà regolarmente il servizio a partire dal primo marzo.

Paolo Rosato