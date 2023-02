"Li riceverò a metà febbraio". Così l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, davanti alla lettera in cui Fisascat, Filcams e Uiltucs provinciali chiedono un incontro urgente per affrontare i problemi che riguardano Ribò, la società Camst che, dopo aver vinto l’appalto 2020 del Comune, sforna i pasti per i bambini a scuola. "I problemi – denuncia Antonello Giuliana di Fisascat Bologna – sono legati soprattutto al numero dei lavoratori sotto organico". Questo in tutte e tre le maxi cucine: Casteldebole, Erbosa e Fossolo.