Ricariche per auto elettriche, in arrivo tre nuove stazioni

Budrio sempre più green. Il Comune, nell’ottica di diminuire l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane quindi incentivando la mobilità elettrica sostenibile, ha aderito al protocollo d’intesa con T-Carica srl. L’azienda milanese si occuperà dell’installazione e della gestione di una rete di infrastrutture di ricarica per auto elettriche sul territorio budriese.

Saranno installate tre nuove stazioni di ricarica di ultima generazione per un totale di sei stalli auto nel centro del paese: 2 in via Verdi, 2 in via Edera, 2 in piazzale della Gioventù. Per tutte queste postazioni, create su suolo pubblico, le spese di installazione sono state tutte a carico degli operatori e il Comune ha solamente sospeso la tassa dell’occupazione di suolo pubblico come prevede la legge per incentivare la diffusione della mobilità elettrica.

"Fare azioni concrete per diminuire l’inquinamento atmosferico, specialmente nelle aree urbane – ha commentato la sindaca Debora Badiali – promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto alimentati da energie alternative rispetto ai combustibili è una di queste. Budrio ha una superficie molto vasta, avere sul territorio 18 punti di ricarica per le auto elettriche è importante, così come lo è la presenza nelle frazioni. Tra l’altro l’installazione delle prossime tre colonnine non comporta oneri per il Comune, poiché abbiamo aderito al protocollo d’intesa con T-Carica".