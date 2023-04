Ricatti a luci rosse La difese puntano sulla Cassazione

"Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza per presentare ricorso in Cassazione. Il mio assistito è provato da questa sentenza, ma non abbiamo perso la speranza". È l’avvocato Stella Pancari, che difende Alessandro Olivieri, a parlare il giorno dopo la sentenza di Appello che ha aumentato, di quasi due anni, la pena per il suo assistito (sei anni e sei mesi) e per gli altri imputati Antonio Speranza (sette anni e quattro mesi), difeso da Savino Lupo e Roberto Godi, e Canberk Citak (quattro anni e quattro mesi), difeso dall’avvocato Roberto Bruzzi, nel processo che li vedeva imputati per violenza sessuale ed estorsione. "Attendiamo le motivazioni – ha detto Bruzzi – per capire il ragionamento che ha portato a questa sentenza, che certamente porteremo in Cassazione".