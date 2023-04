Bologna, ricatto hot del cartomante: "Paga o pubblico le tue foto"

Bologna, 31 marzo 2023 – Convincendo la ventenne della necessità di un rito per purificarsi dalle negatività, il sedicente cartomante e santone si era fatto mandare foto hard e soldi dalla ragazza, finendo per minacciarla di divulgare le immagini sul web se lei non lo avesse continuato a pagare.

I fatti sono avvenuti a San Lazzaro mesi fa. E adesso nei guai, denunciato dai carabinieri per tentata estorsione e minaccia, è finito proprio il ‘mago’, un trentaduenne toscano.

Tutto pare sia partito da una pagina di cartomanzia su Facebook, dove i due erano entrati in contatto. Poco tempo dopo la ragazza sanlazzarese era stata contattata dal sedicente stregone, poi identificato nel toscano, che si era offerto di fare alla ragazza una lettura gratuita della carte. E la giovane aveva accettato.

Come prevedibile, il finto mago aveva poi subito informato la giovane di aver notato, dalla lettura delle carte, delle ‘negatività’ che ne influenzavano la vita e le ha proposto, di conseguenza, un rito - a distanza - per purificarsi da questi influssi nefasti.

Un rito dal costo di 70 euro, che la giovane ha caricato sulla PostePay dell’uomo. Soldi necessari, a detta del santone, per comprare tutto il materiale che avrebbe utilizzato durante il rito di purificazione. Non solo.

L’uomo infatti, per poter ‘completare’ la sua magia, ha chiesto anche delle foto intime, che la ragazza ha acconsentito a spedire, credendo realmente allo scopo benefico di queste pratiche. Fin qui, una trattativa - per quanto truffaldina - svolta in maniera consenziente.

Il peggio è arrivato dopo. Quando il trentaduenne, non pago di quanto già ottenuto dalla vittima, le ha chiesto altri 150 euro, da versare sempre sullo stesso conto, per altre ‘necessarie’ sedute.

La giovane, a quel punto, non disponendo della somma, ha detto al mago che avrebbe interrotto lì la pratica. Lui ha dapprima provato a minacciarla, con frasi intimidatorie: "Sappi che quelli che non finiscono il rito muoiono e, poi, muoiono anche le loro famiglie", le ha detto. Tuttavia, vedendo che la ventenne, comunque, non cedeva a continuare il rito, la situazione è precipitata.

Il santone l’ha infatti minacciata dicendo che, a quel punto, avrebbe mandato in giro sul web le foto che gli aveva inviato nuda. La ragazza spaventata, e capendo che era tutto un inganno, si è rivolta quindi ai carabinieri.

Questi, partendo proprio dal conto su cui la giovane aveva versato i soldi e tramite i canali social con cui era stata contattata, sono risaliti al trentaduenne toscano, già pregiudicato per fatti analoghi, e lo hanno denunciato per minacce e tentata estorsione.