Bologna, 7 dicembre 2021 - Nel cellulare dell’orco ‘social’ c’erano diversi video, girati con altrettante ragazzine minorenni, costrette a fare sesso con lui dietro ricatto in bagni di locali e altri luoghi di (s)fortuna. Lui si chiama Aziz Ur Rehman, ha vent’anni, ed è stato arrestato sabato in via Andrea Costa dai poliziotti del commissariato Santa Viola. Che erano appostati, in borghese, nella via, dopo che una ragazzina di 15 anni, terrorizzata dalle minacce di Aziz, si era rivolta loro per chiedere aiuto. Lei, che malgrado la giovanissima età ha già affrontato il male della dipendenza da internet, con un percorso di disintossicazione da social durato 4 anni in comunità, era finita nelle mire dell’adescatore conosciuto su Instagram.



Tutto era iniziato lo scorso 29 novembre, quando la ragazza aveva ricevuto ‘un’offerta’ dall’account ‘capo-kp’ per aumentare i suoi follower. L’uomo poi le aveva offerto 200 euro per inviargli foto in biancheria intima. La ragazza allora aveva preso delle foto di altre ragazze trovate online, dove non si vedesse il viso, e le aveva inviate. L’orco aveva capito l’inganno e aveva ‘rilanciato’ offrendo 600 euro in cambio di un video. A quel punto la ragazzina aveva parlato con una sua amica e quest’ultima era stata ripresa di spalle, sempre senza mostrare il volto. La quindicenne aveva poi inviato il video, ma non era arrivato alcun compenso. Anzi, le richieste di video hot erano aumentate, tanto che la giovane vittima aveva deciso di bloccare l’interlocutore.

Contemporaneamente, però, la ragazzina aveva avviato una chat con l’account ‘ms-azziz’: questo, in cambio di un iPhone le aveva proposto un incontro per girare un video insieme. Lei aveva rifiutato, dicendogli che era minorenne e che avrebbe postato la conversazione in una storia su Insagram. A quel punto, era iniziato il ricatto: il ventenne ha creato un falso account con il nome della ragazza, postando le foto hot che lei aveva inviato e le ha detto che l’avrebbe tolto solo se lei avesse acconsentito a fare sesso. La ragazzina, spaventata e piena di vergogna, ha a quel punto acconsentito per far cancellare l’account e dato un appuntamento all’orco. Intanto, però, è andata a sfogarsi con la mamma e insieme sono andate al commissariato Santa Viola, spiegando agli agenti l’accaduto e organizzando insieme l’appuntamento. Intanto, il ricattatore continuava a inviare messaggi minacciosi alla ragazza, dicendo che suoi ‘complici’ erano appostati nella zona dell’incontro per accertarsi che lei arrivasse sola.



Complici fantasma, visto che quando il ventenne è sceso dal bus in via Andrea Costa e subito ha tentato di baciare e toccare la ragazzina, tentando di trascinarla in una zona isolata per violentarla, i poliziotti sono usciti e lo hanno arrestato in flagranza, sequestrando i due cellulari che aveva con sé, dove erano ancora attive le conversazioni con la vittima. Su disposizione del pm Domenico Ambrosino, Ur Rehman è stato portato alla Dozza, per tentata violenza sessuale. Nella perquisizione a casa del ventenne sono stati trovati poi altri tre cellulari, con chat e video che dimostravano non solo come il suo fosse un modus operandi consolidato, ma anche la presenza di ulteriori vittime minorenni, che adesso dovranno essere sentite, per capire da quanto andasse avanti lo squallido inganno social dell’orco.