Ricavi in crescita: +9,8%. Ordini per 875 milioni Ferretti ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi in crescita del 9,8%, un ebitda adjusted del 17,7% e un utile netto del 30,6%. Raccolta ordini pari a 875 milioni, portafoglio salito del 6,6% a 1,5 miliardi.