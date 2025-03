Riccardo Frizza torna sul podio

Sarà l’architettura possente della Sinfonia n. 5 in do diesis minore di Gustav Mahler, pagina tra le più impegnative del repertorio sinfonico, a segnare il ritorno di Riccardo Frizza sul podio dell’Orchestra del Teatro Comunale, dopo l’inaugurazione di stagione con ’La fanciulla del West’ di Puccini lo scorso gennaio. Nel concerto in programma all’Auditorium Manzoni venerdì, 28 marzo, alle 20,30, il direttore artistico e musicale del Donizetti Opera Festival accosta a questo lavoro i Sei Lieder giovanili di un altro compositore austriaco, Arnold Schönberg, nella trascrizione di Alessandro Solbiati e con solista il mezzosoprano Monica Bacelli. La cantante è vincitrice del “Premio Abbiati”, riconosciuta interprete del teatro musicale contemporaneo, e ha alle spalle collaborazioni con Luciano Berio e con compagini di primo piano come i Berliner Philharmoniker e la Filarmonica della Scala.