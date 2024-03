Riccardo Milani:: "Vi racconto il Paese vero"

Martedì il regista Riccardo Milani e gli interpreti Antonio Albanese e Virginia Raffaele saranno alle 20 al Modernissimo e alle 21 all’Odeon per presentare il film ’Un mondo a parte’, che racconta dello spopolamento dei piccoli paesi e della fine di un mondo quando una scuola chiude.

Milani, recentemente il ministro Valditara ha proposto un tetto del 20% agli stranieri in una classe, il che dimostra che un’Italia come quella narrata da lei non è davvero sulla lista delle priorità della politica. Che ne pensa?

"La realtà che conosco è quella di paesi che a volte sono costituiti per il 40-50% da immigrati. Ho fatto i provini per i bambini che ho scelto per il film, in scuole dove c’è una percentuale molto più alta e non potrebbe essere altrimenti, perché ci sono paesi, nella piana del Fucino, che si reggono numericamente sugli immigrati. Che poi… parliamo di persone arrivate in Italia 40 anni fa, anche clandestini, che poi hanno regolarizzato la loro posizione, hanno cominciato a lavorare, ad affittare le case e a fare i figli, iniziando una vita normale in un paese che li ha accolti concretamente, al di là di ideologie".

Una scuola che chiude è la fine di una comunità. Per non soccombere bisogna darsi da fare con ogni mezzo necessario?

"Certi paesi sono riusciti a organizzarsi, mantenendo le cose in piedi. Come avviene nel film, è che tutti sanno, ma poi nessuno dice apertamente che quella concretezza di azione nasce da un’esigenza reale, ed è successo anche recentemente coi profughi ucraini: sono andati a raccoglierli nei campi profughi chiedendo l’assegnazione. E molto spesso, lo sappiamo tutti e forse anche i profughi già sapevano che sarebbero andati in paesi che avevano bisogno di bambini per tenere in piedi le scuole. Forse c’è un po’ di cinismo, ma va bene così".

La storia affronta tanti temi con senso critico, anche quello dei cittadini benestanti in fuga dalla città che nei luoghi abbandonati diventano tutti ’antropologi’. Come si fa a cambiare il corso degli atteggiamenti per il bene comune?

"Gli antropologi, dal venerdì alla domenica sì, dal lunedì al giovedì è più complicato! Non ho strade da indicare, ho un racconto al quale faccio riferimento conoscendo i territori. Nel film c’è una possibilità indicata, è una strada che non so se il Paese possa seguire o meno, ma da lì arriva un modello cui guardare con molta attenzione, perché il personaggio del giovane Duilio, che vuole restare a lavorare la sua terra è una piccola inversione di tendenza. E di Duilio cominciano ormai ad essercene quattro o cinque in un paese di 1800 abitanti. È un’indicazione cui guardare con attenzione anche rispetto ai personaggi di cui lei parlava prima. È quella distanza lì col paese di cui non si sa nulla, che mi dà fastidio, questo lo posso dire".

Albanese, lei lavora ai suoi film come regista o come attore per Riccardo Milani, si può dire?

"In quest’ultimo decennio cinque film sono con Riccardo, perché condivido le sue idee e mi offre storie che in un modo o nell’altro vorrei trattare e lui le tratta come piace a me. Tratta argomenti molto seri e necessari con quel garbo e quella nobile delicatezza che lui ha. Il suo è un cinema non modaiolo e soprattutto senza esplosioni eccentriche di estetiche strane".

Virginia Raffaele, il suo personaggio appare con una personalità difficile da scalfire, anche molto onesta. Agnese è voce di tante donne e uomini insegnanti oggi?

"È la storia di tanti insegnanti che amano il loro lavoro e negli incontri che stiamo facendo con il pubblico ne troviamo tanti di insegnanti ’veri’ che si rispecchiano in questa situazione".