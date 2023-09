Riccardo Roat nuovo ad di Seta

Il cda di Seta, società del trasporto pubblico su gomma a Modena, Reggio Emilia e Piacenza, ha designato quale nuovo amministratore delegato Riccardo Roat (foto) dopo che, nei giorni scorsi, Francesco Patrizi ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. Roat ha una "vasta esperienza come consulente nella gestione di progettualità" e ora era "roject management officer in Tper".