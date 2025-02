"Ricerca, approvata la sequenza di contratto. Lavoriamo insieme"

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla sequenza contrattuale del contratto di ricerca. Soddisfatta la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ma ammette che serve uno sforzo in più: "Il governo rafforza il suo impegno per rilanciare la ricerca in Italia e superare il problema del precariato che penalizza il settore. Ieri, in Consiglio dei ministri, abbiamo fatto un passo avanti. Dopo uno stallo che andava avanti dal 2022, grazie alla collaborazione dei ministri Giorgetti e Zangrillo, siamo riusciti a mettere a disposizione di Università ed enti di ricerca il contratto tanto atteso". Per la ministra, però, non basta. "Il governo vuole dare risposta alle richieste di Università ed enti, che attraverso Crui e Conper da tempo chiedono nuove e diverse forme di inquadramento. Per questo è stato presentato il disegno di legge sulla Valorizzazione della ricerca, uno strumento chiaro che avvicina l’Italia agli standard internazionali e amplia le opportunità per i ricercatori. Ora è il momento di scegliere se lavorare insieme o portare avanti iniziative che rischiano di compromettere l’interesse nazionale, indebolendo gli sforzi per contrastare la precarietà e ostacolando il lavoro di tanti ricercatori impegnati in progetti che possono davvero fare la differenza".

Per questo Bernini fa appello agli atenei, ai centri di ricerca, alle forze sociali: "Se davvero vogliamo far crescere il Paese, è fondamentale agire ora. Chiedo a tutti gli operatori della ricerca di rendere nota questa posizione alla Commissione europea. La ricerca è futuro e il futuro si gioca ora".