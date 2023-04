Ricerca e cure: raccolti 40mila euro

"È stata una grande emozione vedere che tutti i posti nella Manica Lunga del Rizzoli erano occupati. Abbiamo avuto 250 ospiti e finora donazioni per 40mila euro, ma so che le elargizioni proseguono". Federica Guidi, presidente della Fondazione Istituto ortopedico Rizzoli tira le somme della cena dell’altra sera, prima iniziativa di raccolta fondi. "La scelta di allestirla all’interno dell’ospedale è un modo per farci conoscere ancora meglio e ora posso dire che l’idea è stata vincente. Il progetto è nato pensando alla Terrazza dei bambini, ma nel frattempo pensiamo di acquistare subito delle stampanti 3D per un laboratorio dedicato alle protesi su misura, grazie a una cordata di donatori guidata da uno dei soci fondatori, e una tac intra-operatoria, grazie all’intervento di un altro benefattore".

Erano presenti, tra gli altri, Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, il rettore Giovanni Molari e Massimo Bugani, assessore comunale all’Agenda digitale. "Avere al nostro fianco la Fondazione è una grande opportunità – assicura Anselmo Campagna, direttore generale del Rizzoli – lavora per sostenere la ricerca e l’accoglienza dei pazienti e per facilitare il nostro lavoro di centro di riferimento per i casi più complessi, per quelle malattie come i tumori delle ossa che hanno bisogno di ricerca e cure ultra specialistiche".

d.b.