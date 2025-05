Ricerca e tecnologie, laboratorio Unibo-Ima

Si chiama ‘Digimech’, acronimo di ‘Digital and mechatronic research and innovation for automated machinery and systems’: è il nuovo laboratorio varato dall’Alma Mater di Bologna in collaborazione con il Gruppo Ima, per "promuovere l’innovazione, la ricerca e la formazione in settori strategici e di alto impatto tecnologico". Il nuovo laboratorio, spiega l’Ateneo di Bologna, si concentrerà su diverse aree di ricerca: automazione, robotica avanzata, meccatronica, intelligenza artificiale e big data, manifattura additiva, manutenzione predittiva, cybersecurity. Saranno sviluppati prototipi e test su nuove tecnologie per valutarne prestazioni e affidabilità, e anche software e algoritmi, oltre a implementare soluzioni integrate hardware e software per creare macchine e sistemi altamente automatizzati. Il laboratorio "contribuirà alla sostenibilità sociale e ambientale con progetti a ridotto impatto ecologico e il supporto delle realtà industriali locali e favorirà la contaminazione tra mondo industriale e accademico". Servirà anche come spazio di formazione per gli studenti, in cui svolgere tesi di laurea o tirocini, e per accogliere dottorandi di ricerca, assegnisti e ricercatori al lavoro su progetti scientifici e industriali. "Una straordinaria opportunità per l’Università di Bologna di rafforzare il proprio impegno nel campo della ricerca applicata e dell’innovazione", commenta Marco Carricato, referente di Ateneo del Digimech. La collaborazione col Gruppo Ima "ci permette di portare avanti progetti di ricerca di altissimo livello, con un forte impatto sul tessuto produttivo e sociale". L’obiettivo è di "creare un ambiente dinamico e stimolante – prosegue –, dove la ricerca accademica incontri l’applicazione industriale. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura". Per Dario Rea, direttore ricerca e innovazione del Gruppo Ima, "questo accordo rappresenta un passo significativo nella nostra missione di promuovere l’innovazione e l’eccellenza tecnologica. La collaborazione con Alma Mater ci permette di unire le forze con una delle istituzioni accademiche più prestigiose d’Italia. Siamo convinti che questo laboratorio diventerà un centro di eccellenza dove studenti, ricercatori e professionisti possano lavorare insieme su progetti innovativi, creando valore per l’intera comunità e supportando lo sviluppo sostenibile. Non vediamo l’ora di vedere i frutti di questa collaborazione e di condividere i nostri progressi con il mondo".