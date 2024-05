Ricerca lavoratori. In crescita del 12% A maggio aumenta la domanda di lavoro del 12%, con 9.400 entrate programmate. Previste 27.620 opportunità fra maggio e luglio, con contratti stabili nel 27% dei casi. Settore dei servizi e imprese con meno di 50 dipendenti i più coinvolti. Difficoltà di reperimento in calo, con mancanza di candidati come principale motivo. Giovani con meno di 30 anni ricercati, soprattutto per figure high skills come tecnici dei mercati e informatici.