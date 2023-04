Ricerca medica e Cultura In palio fondi per 750mila euro

Fino al 28 aprile sarà possibile partecipare ai due nuovi bandi di finanziamento pubblicati dalla Fondazione per la seconda sessione erogativa dell’anno.

Il primo, cioè il bando Ricerca medica e alta tecnologia, rende disponibili risorse per 500mila euro per sollecitare progetti funzionali al miglioramento della qualità del sistema sanitario, incentivare il collegamento tra la ricerca scientifica e l’applicazione clinica ("ricerca traslazionale") e la sperimentazione clinica della diagnosi e del trattamento di specifiche malattie, ma anche ad accrescere l’efficacia e il livello di innovazione tecnologica dei centri di ricerca, attraverso l’acquisto di attrezzature mediche e scientifiche.

Il bando Cultura e rigenerazione, invece, rende disponibili risorse per 250mila euro con l’obiettivo di sostenere il recupero del patrimonio architettonico storico e artistico, incoraggiare il coinvolgimento delle comunità locali e la nascita di specifici programmi di promozione turistica. E sollecitare, così, la vivacità dell’offerta di attività culturali e di espressioni artistiche.

"Prosegue la nostra attività filantropica con la conferma degli investimenti nella ricerca medica e del sostegno alle eccellenze del nostro territorio, con particolare riguardo sia alla sperimentazione e alla competitività dei centri di ricerca, sia alla trasformazione delle scoperte scientifiche in applicazioni cliniche – dichiara il presidente della Fondazione Carisbo, Paolo Beghelli (foto) –. Inoltre, in ambito culturale, rinnoviamo l’impegno per il recupero del patrimonio storico artistico e architettonico che caratterizza specifiche comunità locali, incentivandone la promozione turistica".

Le prossime sessioni erogative sono in programma a giugno 2023, con la pubblicazione del bando Servizi alla persona, e a settembre con la pubblicazione del bando Innovazione scolastica. "Con questi nuovi bandi la Fondazione ribadisce l’obiettivo di massimizzare l’impatto degli interventi, favorendo la nascita di reti – sottolinea il segretario generale, Alessio Fustini – e intende incoraggiare la responsabilità della sperimentazione in grado di restituire innovazione al sistema, attraverso dinamiche di co-progettazione e di partnership".