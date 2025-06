Ricerca sulla qualità della vita, Bologna prima in Italia per l’equilibrio ideale

Bologna, 25 giugno 2025 – La città di Bologna è quella che meglio "rappresenta l'equilibrio ideale tra qualità della vita e reputazione produttiva". A dirlo è la ricerca ‘L'Italia e la sua reputazione-Le città’, realizzata da 'Italiadecide' assieme a Makno e Intesa Sanpaolo. Lo studio valuta come le città italiane contribuiscono alla reputazione del Paese, misurando il loro "valore sociale percepito" in funzione di attrattività economica, turistica e culturale. Al capoluogo emiliano seguono Verona e Bergamo.

La ricerca presentata è divisa in due parti. La prima confronta le più significative classifiche internazionali sulle città, evidenziando le criticità legate ad approcci poco trasparenti e definizioni ambigue, utilizzo degli stessi indicatori per misurare realtà differenti, e peso eccessivo della notorietà che sconfina in stereotipo.

La seconda parte invece analizza i risultati di un sondaggio condotto su un campione di 1.200 cittadini di Bari, Bergamo, Bologna, Genova, Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Verona, focalizzato sulle percezioni sociali. Da qui emerge che le città preferite sono quelle di medie dimensioni e che Bologna, appunto, "rappresenta l'equilibrio ideale tra qualità della vita e reputazione produttiva".

Sicurezza, servizi e sostenibilità ambientale sono i parametri centrali, mentre Milano primeggia per lavoro, cultura e tecnologia, ma è percepita come la più cara economicamente e meno vivibile. Hanno invece una reputazione più fragile Palermo, Napoli e Roma, che soffrono per le percezioni negative legate a sicurezza, trasporti e servizi pubblici, nonostante punteggi elevati in relazioni sociali, accoglienza e cultura.

Lo studio ha individuato 15 fattori di reputazione, raggruppati in cinque macro-ambiti: sicurezza, qualità ambientale, infrastrutture e servizi, valori economici, e vivacità sociale. I temi più sentiti dagli intervistati sono salute e sicurezza, che appaino "sotto la sufficienza in molte metropoli", ma anche pulizia urbana (più critica nel sud Italia), accessibilità e qualità delle infrastrutture.

La ricerca suggerisce infine alcune linee di azione per operatori pubblici e privati per migliorare le città e la loro reputazione. Si parla ad esempio di "bilanciare e rendere sinergici obiettivi e interventi in materia di ambiente, inclusione sociale e qualità della vita con innovazione, economia e infrastrutture". Un altro consiglio è "affrontare il gap reputazionale tra la percezione di coloro che vivono la città e l'immagine proiettata verso l'esterno".

Infine, si propone di "investire in narrazioni territoriali differenziate, che valorizzino le eccellenze locali senza omologare le identità urbane". ‘Italiadecide', in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha avviato questa ricerca pluriennale dal 2018 per verificare l'appropriatezza del posizionamento del Paese nei diversi settori quale emerge dai principali ranking internazionali.