Ricettazione da sei milioni, chiesti quattro anni

Quattro anni di condanna per Carlo Gazzetta e due per Giovanni Bellinati. Li ha chiesti la pm Manuela Cavallo, nel processo in abbrevviato scaturito dall’operazione Aurum della Squadra mobile. Che aveva scovato e sequestrato, a casa di Gazzetta, difeso dall’avvocato Luigi Prete, 6 milioni di euro di monili, orologi, armi antiche e addirittura reperti archeologici, ritenuti provento di furti. "Abbiamo dimostrato in aula – spiega l’avvocato Prete –, raffrontando verbali di denuncia e di restituzione, grandi anomalie nell’operato della polizia. Molti oggetti il mio assistito li ha ricevuti in eredità e li possedeva da decine di anni". Bellinati era finito nei guai perché arrivato a casa di Gazzetta proprio durante il blitz della polizia. "Manca il presupposto che qianto trovato al mio assistito fossero oggetto di reato e non è possibile accertare da quanto tempo ne fosse in passesso", ha spiegato l’avvocato Bruno Salernitano, che per Bellinati ha chiesto l’assoluzione e, in subordine, la prescrizione favor rei. Si torna in aula il 21 luglio.