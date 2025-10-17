Richard Orlinski, arte colorata e wild

L’Orso, con la sua forza silenziosa, unisce potenza e resilienza, il Panda evoca armonia e la necessità di proteggere la fragilità della natura; il Coccodrillo simboleggia l’istinto primordiale e la forza nascosta; il Gorilla, il celebre Wild Kong, alza i pugni in un gesto di ribellione ed energia pura, metafora della lotta per armare la propria identità e difendere ciò che si ama. Ecco quattro delle 20 iconiche e coloratissime sculture di varie dimensioni di Richard Orlinski, che si vedranno da domenica nella mostra The Wild Show ospitata in Galleria Cavour. Grazie alla sua arte ispirata alla cultura pop, l’artista francese classe 1996 che fonde street style e lusso portando avanti una ricerca sul regno animale e la natura selvaggia e celebrandone la forza e la fragilità, è diventata una vera art-star. I suoi nove milioni di follower su instagram lo testimoniano, ma soprattutto la classifica di Artprice.com lo attesta come il più venduto artista francese nel mondo.

Le sue sculture di grandi dimensioni e dai colori vivaci sono spesso collocate in spazi pubblici, avvicinando l’arte direttamente al pubblico e rendendola più accessibile. Le collaborazioni con grandi marchi come Porsche, Hublot e Disney ne accrescono ulteriormente la visibilità. "La sua missione è democratizzare l’arte, renderla accessibile a tutti e portarla nei luoghi meno attesi: dalle strade delle città alle spiagge, dalle piste da sci alle boutique di lusso, per questo motivo ha ampliato la sua ricerca ben oltre la scultura, esplorando musica, televisione, design" raccontano gli organizzatori della mostra, ideata e organizzata da Contemporary Concept e curata da Deodato Arte.

Per Paola Pizzighini Benelli, ad Galleria Cavour 1959, questa è una mostra che prosegue la sua ricerca espositiva di artisti che possano essere in sintonia con la sua ricerca di un’arte dove si incontrano bellezza e futuro, forma e consapevolezza. "Galleria Cavour 1959 nasce come un progetto architettonico visionario – dichiara Pizzighini – e la presenza di queste sculture animali, forti e lucide, in dialogo con le nostre architetture, raffoorza l’identità della Galleria come spazio dove arte, moda e sostenibilità si intrecciano in modo naturale".

Benedetta Cucci