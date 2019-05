Bologna, 3 maggio 2019 - Il tribunale di Bologna ha dato ragione a due richiedenti asilo a cui il Comune aveva negato l’iscrizione anagrafica in base al decreto Salvini. Ora il Municipio dovrà provvedere all’iscrizione su ordine della magistratura. A dare il via alla battaglia legale sono stati due richiedenti asilo, una donna rappresentata da Avvocato di Strada e un uomo da Asgi-Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, i quali avevano presentato ricorso d’urgenza contro il diniego del Comune. La donna, in particolare, aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese d’origine sentendosi perseguitata dopo la sparizione di marito e figlio e di non disporre in città di una sistemazione stabile. Ma il Comune aveva detto no. Ora però il giudice ha deciso diversamente e il sindaco Virginio Merola non si opporrà, anzi ieri ha salutato «questa sentenza con soddisfazione, il Comune la applicherà senza opporsi».

Ma cosa cambierà ora? Lavoro, salute, scuola e molto altro: sono tante le cose che cambieranno grazie a questa ordinanza.

«Perché oggi – canta vittoria l’avvocato Antonio Mumolo, presidente dell’associazione Avvocato di strada Onlus, che offre tutela legale gratuita alle persone senza dimora – abbiamo ricevuto la comunicazione della decisione con la quale il tribunale ha imposto al sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, l’iscrizione di due richiedenti asilo, con le modalità previste per le persone senza fissa dimora».

Sua la firma di uno dei due ricorsi, assieme alla collega Paola Pizzi (l’altro è stato presentato dall’Asgi-Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione con l’avvocato Nazzarena Zorzella), accolti dal giudice Matilde Betti. «Le situazioni che miglioreranno saranno tantissime – dice – perché questa ordinanza rappresenta un grandissimo passo avanti e un’enorme vittoria».

Salute e scuola. Al primo posto, nell’elenco dei diritti snocciolato dal legale, c’è ovviamente la salute: «I richiedenti asilo, che fuggono da situazioni terribili, potranno adesso essere iscritti nel registro sanitario italiano. E non dimentichiamo che il diritto alla salute non è individuale, bensì un diritto collettivo». Salute, poi scuola («chi ha figli, ecco il diritto di poterli iscrivere»), lavoro e la possibilità di aprire un conto corrente in banca «e di vedersi sullo stesso il bonifico dello stipendio». Senza dimenticare il sogno «di ottenere la patente di guida e molto altro ancora».

E i sindaci? Questo atto ora porterà a una pioggia di ricorsi? «La possibilità esiste – continua l’avvocato e consigliere regionale del Pd –, ma dall’altro lato metterà i primi cittadini di fronte a una precisa scelta: adeguarsi a questa giurisprudenza che offre oggi già tre sentenze (due a Bologna, come i ricorsi accolti ieri, e una a Firenze) o vedersela in tribunale». Il pensiero corre al sindaco di Crema che, dopo la prima sentenza toscana, proprio nei giorni scorsi ha iscritto all’anagrafe quattro richiedenti asilo. «Tante difficoltà verranno meno», chiude Mumolo che poi ricorda come «il sindaco Merola ha subito accolto questa decisione con soddisfazione e ha già dichiarato che il Comune la applicherà senza fare opposizione».