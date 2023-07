Richiesta visita ematologica, nessuna risposta da fine aprile

Mi chiamo Rosa Attanà e abito a Pieve di Cento. Ho telefonato al Cup per prenotare una visita ematologica il 30 aprile, mi è stato risposto che sarei stata messa in lista di attesa. Non avendo ricevuto alcuna telefonata ho scritto una mail all’Urp dell’Ausl, mi è stato comunicato che non era competenza del policlinico darmi delle risposte riguardanti la lista dei tempi di attesa della visita. Preciso che ho effettuato sempre visite in libera professione per poter avere risposte in tempi ragionevoli. Mi auguro che qualcuno mi voglia dare una data per la visita, non pretendo altro, potrò capire se devo prenotare una visita in libera professione, ma ho degli esami alterati il mio medico non mi ha richiesto l’urgenza perché non era tale, però non vorrei scoprire di avere un tumore al sangue perché non ho alcuna data per poter capire come procedere. Spero di ricevere nel più breve tempo possibile una risposta.

Rosa Attanà