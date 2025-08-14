Riciclaggio, arte delle mafie: "In campo ogni azione per bloccare le infiltrazioni"

"È fondamentale che la polizia ponga in atto tutti gli sforzi necessari affinché il tessuto economico di Bologna non venga intaccato dalle mafie". E il sequestro preventivo del Forno San Pietro, riconducibile al narcotrafficante Francesco Ventrici, va in questa direzione, come spiega Amedeo Pazzanese, il vicario del questore.

"L’attività della polizia si sviluppa sia sui reati di primo impatto – dice ancora Pazzanese –, quelli che vanno a incidere sull vivibilità della comunità, ma non si allontana mai dalle indagini di largo respiro. Quindi se da un lato è necessario dare delle risposte quotidiane sul territorio per quelle attività criminali che turbano la serenità dei cittadini, è altrettanto importante che la polizia si concentri su attività investigative che vadano a incidere anche sui fenomeni criminali di alto livello". Le inchieste che vedono al centro la criminalità organizzata, continua Pazzanese, "richiedono anni di sforzo e un particolare intuito investigativo perché si va a intaccare le attività di alto livello delle grandi organizzazioni criminali, che sono particolarmente esperte nel fenomeno dell’impiego di denaro e del riciclaggio. Questo conferma come un’attività svolta a 360 gradi porti sempre a dei risultati più che soddisfacenti. In questo caso c’è stata un’eccellente sinergia tra Squadra mobile, Servizio centrale operativo e Direzione distrettuale antimafia. È importante che la polizia ponga in essere tutte le attività essenziali affinché il tessuto economico non venga intaccato da fenomeni criminali che vanno ad alterare poi le dinamiche di mercato e la normale gestione delle attività commerciali da parte delle persone oneste".

"Anche dopo le condanne cerchiamo di seguire questi soggetti, non ne perdiamo le tracce – chiosa il capo della Mobile Guglielmo Battisti – per restituire qualcosa alla comunità".

Nicoletta Tempera