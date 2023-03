‘Riciclò’ partita Iva, commercialista a processo

Quella partita Iva, nonostante le richieste dell’intestataria alla sua commercialista, non era mai stata chiusa. E anzi, era stata ’affidata’ a un’altra donna, che, utilizzando il nome della prima, faceva i propri affari senza naturalmente versare un euro di tasse e contributi di tasca propria. Ma il castello è crollato quando l’Agenzia delle Entrate ha chiesto conto dei mancati versamenti alla prima intestataria della partita Iva, che è caduta dalle nuvole e ha scoperto così che qualcuno stava esercitando una libera professione (non è al momento noto quale) al posto suo.

È questa l’accusa che ha portato alla sbarra due donne, una commercialista di 46 anni e una sua cliente di 49, entrambe bolognesi, dopo la denuncia della siciliana reale intestataria della partita Iva, una trentaduenne residente sempre in città. La quale, ora difesa dall’avvocato Rocco Cariglino, si è costituita parte civile al processo nei confronti delle due, accusate di truffa e sostituzione di persona in concorso. A quanto si apprende, le donne avrebbero già precedenti simili.

I fatti risalgono al 2020. Quando cioè l’Agenzia delle Entrate chiese circa tremila euro alla persona offesa. La quale però nel 2018 aveva chiesto alla propria commercialista di chiudere la propria partita Iva perché aveva nel frattempo cambiato attività. Cosa che però, secondo l’Agenzia, non era avvenuta, e anzi a suo nome – ma con una intestazione differente da quella con cui operava inizialmente la vittima – un’attività di libera professione era proseguita. Con "ingiusto profitto", così l’accusa, per la commercialista che aveva "ceduto" la partita Iva di cui erano già stati sostenuti i costi di apertura, e della cliente che se ne sarebbe approfittata.

"La mia assistita è molto preoccupata – così l’avvocato Cariglino –, anche perché non solo non è chiaro per quale attività fossero usati i suoi dati, ma anche perché l’Agenzia delle entrate continua a pretendere somme legate all’utilizzo illegittimo della partita Iva". Sentenza attesa a luglio.

Federica Orlandi