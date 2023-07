Ricky Portera stasera al Giaz

Un altro pezzo di storia della musica italiana in riva al Sillaro. Il Giaz di viale Terme porta questa sera sulla sua terrazza Ricky Portera (nella foto), cinque lavori da solista e una carriera infinita passata per metà con Lucio Dalla e per un’altra metà con gli Stadio che ha contribuito a fondare, e in mezzo decine di collaborazioni con artisti di prima grandezza. Portera, com’è per chi ha suonato e cantato davanti a folle oceaniche trovarsi a suonare in un locale intimo che punta sulla musica live?

"Molto più bello, su questo non ho dubbi. La differenza è una soltanto, ma grande così. Che al contrario degli stadi, in luoghi come il Giaz il pubblico lo puoi guardare negli occhi, percepire ogni singola sfumatura, ogni emozione".

Stasera, l’appuntamento al Giaz è per le 20 per chi volesse cenare, e alle 21.30 per il concerto. Riguardo alla scaletta, nessuno spoiler perché, chiude con candore Portera, "manco io so alle 20.30 cosa canterò un’ora dopo. Scrivete pure che sarà una scaletta a tema libero, dove sarà il pubblico a segnare le tappe del viaggio".

c. b.