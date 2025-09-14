Ricognizione sui clochard: "Per capirne le necessità"

Una "ricognizione approfondita" per censire le persone senza fissa dimora. Il prefetto Enrico Ricci scrive una lettera al sindaco Matteo Lepore e a tutti i primi cittadini dell’area metropolitana, includendo anche i vertici dell’Azienda Usl, Croce Rossa e Caritas, chiedendo loro di "voler operare un’attività di ricognizione capillare finalizzata a censire, per quanto di rispettiva competenza, la presenza di persone senza fissa dimora". Non solo indicando il dato numerico dei cittadini che vivono in condizioni di marginalità sociale estrema e la loro "distribuzione sul territorio e le principali caratteristiche socio-demografiche", perché l’osservazione dovrà "dare atto, in forma aggregata e anonima, dei profili di fragilità più accentuati, come ad esempio dipendenze, patologie croniche o problematiche di salute mentale". I dati dovranno essere inviati entro il prossimo 22 settembre.

L’impulso parte dal Viminale: infatti, "per l’efficacia delle politiche di supporto in linea con gli indirizzi sulle politiche integrate di sicurezza urbana, il ministero dell’Interno ha ritenuto necessario avviare una approfondita ricognizione in merito alle condizioni delle persone senza dimora sul territorio nazionale", in modo da "delineare con chiarezza la portata del fenomeno e identificare i bisogni prioritari più urgenti". Quindi l’osservazione è da avviare anche sotto le Due Torri. "Il tema della condizione delle persone senza fissa dimora ha assunto, negli ultimi anni, una rilevanza crescente – spiega Ricci –, tanto sotto il profilo sociale, quanto sotto quello delle politiche pubbliche di inclusione e sostegno". Una condizione dettata da "una complessa interazione di fattori economici, sociali e personali", a cui si aggiunge la precarietà abitativa che incide anche "sulla sicurezza delle comunità locali".

Lo scenario richiede "un approccio integrato, capace di mobilitare risorse pubbliche e private e di favorire una risposta multisettoriale". Tra piazza Maggiore e i quattro Cantoni stazionano ancora diversi clochard, tra degrado e bivacco."Da marzo abbiamo depositato una proposta per più controlli della Locale, più pulizia delle strade e per un’indagine sulle persone homeless che non accettano gli aiuti per capirne le motivazioni, chiedendone più volte l’anticipazione. Richiesta sempre bocciata dalla maggioranza – tuona la consigliera di FdI Elena Foresti –. Se la maggioranza avesse consentito la trattazione, non si sarebbe perso tempo e sarebbe stato un chiaro segnale di volontà politica".