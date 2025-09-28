Ricomincia la scuola per gli aspiranti scalpellini

Riapre la scuola della pietra dell’associazione Fulvio Ciancabilla. La Bottega degli Scalpellini organizza due nuovi corsi per avvicinare gli interessati alla lavorazione dell’arenaria. Il primo, nona edizione del percorso didattico, sarà un corso base per principianti, partirà sabato 11 ottobre e si svilupperà fino al 6 dicembre in cinque giornate a cadenza quindicinale.

L’iniziativa si svolgerà nella sede operativa dell’Associazione Fulvio Ciancabilla nell’ex scuola elementare di Riola di Vergato, in via Giuseppe Bontà 4. I maestri che seguiranno gli allievi novelli saranno Giancarlo Degli Esposti, storico maestro scalpellino e i nuovi maestri, ex allievi, che hanno già acquisito esperienza e padronanza anche della didattica: Riccardo Vaccaro e Sabato Crescenzo. Un altro maestro, Alfredo Marchi, darà il suo contributo nella prima giornata. Il corso di avvicinamento alla scultura su pietra arenaria è strutturato in tre parti: teorica, pratica e visita didattica sul territorio. A tutti gli iscritti sarà inoltre consegnato il volume Storie di pietre e di scalpellini nel Bolognese, redatto dall’artista scalpellino e storico locale Alfredo Marchi, e utilizzato come manuale teorico per i corsi.

Il secondo corso, decima edizione del percorso didattico, sarà un corso di perfezionamento sul tutto tondo. Partirà sabato 18 ottobre sviluppandosi per quattro sabati consecutivi, a cadenza quindicinale, fino al 29 novembre, e sarà riservato a tutti coloro che hanno svolto almeno un corso base organizzato dall’Associazione. Si svolgerà presso la sede della ’Bottega degli Scalpellini della Valle del Reno’ a Riola di Vergato in via G. Bontà 4 in modalità di laboratorio teorico e pratico. I corsi sono già stati frequentati da 90 partecipanti. "E’ un traguardo, questo, che ci riempie di soddisfazione", dice Stefano Vannini Presidente dell’Associazione Fulvio Ciancabilla.