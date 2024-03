Riconoscimento a Ervin László

Domani alla sala ’Guido Fanti’ della Regione (via Aldo Moro 50) alle 15.30 si svolgerà la cerimonia di premiazione del professor Erwin László al quale verrà assegnato il ’Premio Montale Fuori di Casa’ per la sezione ’In Limine’. László ungherese, è un filosofo della scienza, teorico dei sistemi, teorico integrale. Ha pubblicato più di 100 libri, tradotti in 24 lingue, e oltre 400 articoli. Sostenitore della teoria della coscienza quantistica spiega che "ogni cosa è interconnessa. Oggi l’umanità è di fronte alla scelta fra lo sprofondare nel caos oppure evolvere verso una nuova moralità".